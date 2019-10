Nova série da Netflix explora o universo das facções criminosas no Brasil

Dois irmãos criados com forte senso de justiça separados pelo crime. A nova série da Netflix, Irmandade, produzida pela O2 (Fernando Meirelles) e estrelada por Seu Jorge e Naruna Costa estreia hoje (25) com grande expectativa. Toda rodada dentro de um presídio (as gravações foram feitas em uma ala desativada de uma unidade em Curitiba), com mais 400 figurantes, a série conta a história de Cristina (Naruna Costa), uma advogada honesta que aceita se infiltrar em uma facção criminosa em ascensão, a Irmandade, para desmantelá-la. Quem lidera a Irmandade é seu irmão, Edson (Seu Jorge), que não via desde que ele foi preso. Durante sua missão, Cristina passa a rever sua noção de justiça.

A ação de passa em São Paulo, nos anos 90, e impactou profundamente o elenco, que trabalhou com presos verdadeiros como figurantes. “Foi um trabalho intenso e ainda está sendo”, confessou Seu Jorge na coletiva de lançamento da série. O cantor e ator confessou ter se sentido responsável para ser justo e trazer ainda mais veracidade ao seu personagem quando recebeu o apoio e carinho dos presos durante as filmagens. “Liberdade é muito importante e é para a gente valorizar”, ele disse emocionado quando lembrou do último dia de gravações. “Eu pude ir para casa, eles não”, acrescentou.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O diferencial de Irmandade é a narrativa liderada por uma mulher, no caso, Naruna Costa. A história é 100% ficção, não fala de nenhuma facção existente, mas é inspirada em várias conhecidas. Cristina se divide entre verdade, família e justiça e muda muito de seus conceitos durante a história. “Cristina é uma personagem rara e sou muito grata pela oportunidade”, disse Naruna. A química com Seu Jorge é responsável pelos melhores momentos da série. “A gente entendeu em algum lugar que é família mesmo”, ela contou. “O que fica é nada é tão simples como parece e a lei não serve para todo mundo. Cristina traz a reflexão sobre o que somos hoje, o que estamos tentando acertar… mas errando pra caramba”, acrescentou a atriz.

Quer ver um pouco sobre a série? Clique no vídeo abaixo.

Leia também: Novo trailer da terceira temporada de The Crown é divulgado

+ A Rainha diz que não assiste The Crown