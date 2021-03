Como a Netflix está testando uma barreira para quem divide senhas

O compartilhamento de senhas está na mira da Netflix. Nos Estados Unidos, o site GammaWire identificou que alguns usuários relataram no Twitter que, ao acessarem o streaming, toparam com uma tela em que estava escrito:

“Se você não mora com o dono dessa conta, você precisa criar a sua própria conta para continuar assistindo”. Uma usuária publicou a imagem da tela, nesta semana:

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

As opções dadas são a de receber um código de verificação via e-mail ou fazer uma verificação de conta mais tarde. Não saber, no entanto, por quanto tempo o usuário pode adiar essa verificação.

No Brasil, ainda não se tem notícia de que a tal verificação estaria em curso. À revista PEOPLE, a Netflix norte-americana confirmou que está testando esse pente fino nas contas compartilhadas. Não há ainda regras claras sobre o número de aparelhos e lugares em que um usuário pode se logar.

Trata-se de uma mudança de posicionamento, destaca a reportagem, já que em 2016, o CEO da empresa havia declarado que o compartilhamento de senhas não era visto como um grande problema. “É algo com que teremos que conviver”, diz Reed Hastings à CNBC, nessa época.