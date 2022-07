MTV MIAW 2022: Entenda as polêmicas e momentos marcantes da premiação

A quinta edição do MTV MIAW contou com inúmeros momentos elétricos, inspiradores e altamente questionáveis. Apesar da performance de abertura realizada por Pedro Sampaio e o encerramento com Luisa Sonza e Ludmilla terem proporcionado uma atmosfera explosiva à cerimônia realizada no Vibra São Paulo, a produção pecou ao abraçar o ativismo sociopolítico no palco ao mesmo tempo em que artistas pretas indicadas como “Mc Soffia” foram injustiçadas nos bastidores.

O comando do evento ficou nas mãos do rapper Xamã — dono do hit “Malvadão 3” — e Camila Queiroz, estrela de produções como Verdades Secretas e De Volta aos 15. Camila Pitanga, Eliana, Cleo, Narcisa, Urias e Pepita também apresentaram categorias durante a noite.

A seguir, nós explicamos e separamos as performances, homenagens e polêmicas que marcaram a cerimônia. Confira:

Polêmicas marcaram as gravações da cerimônia

Antes de falarmos sobre as coisas boas, precisamos abordar as recentes controvérsias que tomaram conta das redes sociais envolvendo os artistas convidados e indicados ao MTV MIAW deste ano. Mc Soffia, por exemplo, estava concorrendo e precisou assistir à premiação na pista comum — espaço reservado para o público geral. Enquanto isso, outras personalidades ganharam camarotes e espaços exclusivos para conferir o evento. Veja o desabafo da rapper:

Ontem Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha..

Hoje, isso ! pic.twitter.com/XqAzWoVRjL — Mc Soffia (@mcsoffia) July 27, 2022

Além disso, a assessoria do influenciador Stefan Costa — que além de ter sido indicado, também produz conteúdos destinados ao empoderamento da população trans preta — tentou conseguir convites para a premiação e foi ignorada pela produção do evento. Confira:

e se eu falar pra vcs que a minha assessoria entrou em contato com a produtora do MTV MIAW perguntando sobre os convites e ela simplesmente IGNOROU? pic.twitter.com/kHlyyxX3eh — stefan costa 🏳️‍⚧️ (@transboylife_) July 27, 2022

Ramana Borba — que chegou a vencer o troféu “Black Star Rising” destinado a pessoas pretas que causam um impacto positivo na sociedade — não conseguiu um espaço na cerimônia, e por isso, decidiu gravar o seu discurso de agradecimento em casa.

Gente tô sem palavras para o que aconteceu! Eu ganhei o MTV Miaw e não tinha lugar pra mim lá na premiação. Escolhi não passar no Pink Carpet por isso. — Ramana Borba (@BorbaRamana) July 27, 2022

Celebridades como Ludmilla, Negra Li, Giovanna Ewbank e Camilla de Lucas apoiaram os artistas injustiçados e se mostraram desconfortáveis com as decisões polêmicas da produção. Até o momento, a MTV não se pronunciou oficialmente.

O que a @mcsoffia passou nessa premiação é mais uma vez um grande reflexo do que a sociedade faz com a gente todos os dias, nos excluem e não valorizam nosso trabalho tão árduo. Um absurdo descaso com ela e com tantos outros artistas pretos indicados… — Negra Li (@negrali) July 27, 2022

Luisa Sonza e Ludmilla se juntam em performance explosiva

Agora, vamos aos acertos… Com um figurino vibrante e coreografias intensas, Luisa Sonza entregou o momento mais divertido da cerimônia ao apresentar o seu novo single “Cachorrinhas”. Logo em seguida, Ludmilla — que foi homenageada na premiação por seus 10 anos de carreira — se juntou à artista para apresentar hits como “Socadona” e sua colaboração com Sonza, “Café da Manhã”.

Homenagem à Elza Soares

A icônica Elza Soares — que faleceu no início deste ano — também recebeu uma emocionante homenagem no palco da premiação. Primeiro, Camila Pitanga realizou um discurso inspirador sobre a trajetória e valores defendidos pela cantora. Depois, a atriz se uniu a Any Gabrielly, Renegado, Larissa Luz e Caio Prado para cantar “Comigo”, “A Carne” e “Mulher do Fim do Mundo”. O momento arrancou lágrimas do público e é facilmente um dos destaques da noite.

Troféu Transforma

Anualmente, o MTV MIAW entrega o troféu “Transforma” para pessoas que causam um impacto positivo em diversas áreas da sociedade. E nesta quinta edição, as personalidades reconhecidas foram Pe. Júlio Lancelotti — que recebeu o “Transforma Direitos Humanos” por sua constante luta contra a homofobia, racismo e todas as formas de preconceito —, a humorista Pequena Lo — que foi reconhecida com o “Transforma Orgulho PCD” — e Alice Pataxó — jovem indígena que se tornou uma das protagonistas na luta pelos territórios indígenas. Na ocasião, ela venceu o “Transforma Meio Ambiente”.

“Feliz em ser a primeira indígena a estar aqui. Que cada vez mais estejamos neste espaço”, declarou Pataxó enquanto recebia a honraria.

Camila Queiroz brilha como apresentadora

Ao todo, Camila Queiroz entregou seis looks extravagantes e criativos no palco da cerimônia. Mas além de servir momentos fashionistas de tirar o fôlego e comandar a premiação com uma atitude extremamente confiante, a atriz de “Verdades Secretas” ainda conseguiu encontrar um tempo para surpreender o público ao tocar bateria no palco. Fantástico, né? A seguir, você confere todos os figurinos utilizados por Queiroz:

1/7 (cleibytrevisan/Divulgação) 2/7 (cleibytrevisan/Divulgação) 3/7 (cleibytrevisan/Divulgação) 4/7 Os figurinos de Camila Queiroz no MTV MIAW 2022. (cleibytrevisan/Divulgação) 5/7 (cleibytrevisan/Divulgação) 6/7 (cleibytrevisan/Divulgação) 7/7 (cleibytrevisan/Divulgação)

Jão se transforma num super-herói para o “Pink Carpet”

Vencedor! @jaoromania já levou prêmio de Álbum do Ano no #MTVMiaw! Reizinho demais, né? Fotos: Eduardo Martins / Agnews pic.twitter.com/mGFohJiqXN — POPline 🎧 (@POPline) July 26, 2022

O “Pink Carpet” do MTV MIAW 2022 contou com dezenas de looks — que foram do camp ao classy em questão de minutos. Porém, um artista conseguiu se destacar em meio ao mar de celebridades no local: Jão. Com uma capa vermelha no melhor estilo “Doutor Estranho”, alfaiataria em tons de azul royal e luvas prateadas, o cantor de “Idiota” e “Vou Morrer Sozinho” uniu criatividade e elegância em seu figurino (que faz parte da coleção de Valentino S22). Além disso, o artista se apresentou ao lado da banda Skank e abocanhou o prêmio de “Álbum do Ano”.

Black Star Rising

A dançarina Ramana Borba recebeu o troféu “Black Star Rising”, destinado a artistas pretos que impactam a sociedade. Em seu discurso, Ramana revelou que ser a primeira dançarina a receber o prêmio possuía um grande significado pessoal para ela: “Um dos meus sonhos é que a dança passe a ser ainda mais reconhecida como uma forma de arte”, declarou.

Millie Bobby Brown faz participação especial

Stranger Things é o fenômeno do momento e, sem surpresas, o seriado marcou presença no palco da cerimônia. Millie Bobby Brown — protagonista da produção — venceu o troféu “Maratonei por você”, que busca prestigiar as estrelas das séries mais populares do mundo. Apesar de não estar presente na premiação, Millie gravou um vídeo fofíssimo de agradecimento: “Estou triste por não estar no Brasil”, disse.

A intérprete de Eleven concorria com nomes como Zendaya (Euphoria), Camila Queiroz (De Volta aos 15), Maria Bopp (As Seguidoras) e Giovanna Grigio (Rebelde).

MTV MIAW 2022: onde assistir?

O MTV Miaw 2022 será transmitido no dia 28 de julho, a partir das 21h, na MTV, PLUTO TV e TikTok. Não tem como perder!