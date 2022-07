Stranger Things 4: o que esperar do futuro da série da Netflix? (Teorias)

*Atenção, o texto a seguir contém spoilers de Stranger Things 4!

A segunda parte da 4ª temporada de Stranger Things mal estreou no catálogo da Netflix, e os fãs já estão fazendo teorias sobre o que pode acontecer nos episódios finais do seriado. Após Vecna conseguir trazer o Mundo Invertido para a realidade, Hawkins aparentemente se transformará no ponto de partida do apocalipse global. Do jeito que as coisas estão indo, o futuro da narrativa não parece ser tão convidativo…

Mas e aí: o que será que vai acontecer na quinta — e última — temporada da série? A seguir, nós separamos as principais teorias:

O triste fim de Eleven?

Muitos não vão gostar dessa teoria… Bom, o primeiro portão para o Mundo Invertido foi aberto quando Eleven “matou” One, e ele acabou se transformando no supervilão Vecna. Para fechá-lo em temporadas anteriores, a personagem precisou usar todas as suas forças e isso quase não foi o suficiente.

Portanto, não parece tão incoerente que, para bloquear o gigantesco portal que se abriu ao redor de Hawkins, a protagonista vivida por Millie Bobby Brown acabe morrendo. Será gente?

Will será possuído novamente?

Você provavelmente se lembra que a primeira temporada girou em torno da abdução de Will para o Mundo Invertido. Bom, durante o episódio final da quarta temporada, o personagem menciona que ainda consegue sentir o Devorador de Mentes por perto. Alguns fãs acreditam que esse diálogo foi uma forma dos criadores sinalizarem o que está por vir… Pense: apesar de não ter um corpo físico, o Devorador de Mentes continua vivo.

Com isso, o monstro pode possuir Will novamente — assim como fez durante a segunda temporada. Porém, caso isso se repita, pode ser que o menino não aguente. Será que teremos a morte de outro grande personagem nesta temporada final?

Vector retornará de uma forma ainda mais grotesca

Os monstros e personagens do jogo “Dungeons & Dragons” tiveram uma grande influência nos vilões do seriado, principalmente quando falamos sobre antagonistas como Shadow Monster e Mind Flayer. Inclusive, Mike, Lucas e Dustin resolveram o desaparecimento de Will adaptando as cartas do game à realidade.

Continua após a publicidade

Por isso, o usuário “borgenschatz” — do fórum Reddit — iniciou uma teoria sobre ainda não termos visto a forma final de Vecna. Ele relembrou que, nos episódios anteriores, Will desenhou todos os seus amigos combatendo um dragão de três cabeças. Seria esse um easter egg da próxima criatura que eles precisarão combater?

Em sua thread que viralizou no fórum, o usuário afirmou que Dungeons & Dragons possuem monstros que se assemelham bastante com os que Will desenhou, incluindo Tiamat, Thesselhydra e The Tarrasque. Com o tamanho do portal aberto em Hawkins, não seria impossível que um bicho dessa magnitude adentrasse o mundo real.

Relacionadas Cultura Uma canção sobre equidade volta a destacar o brilhantismo de Kate Bush

O destino de Max está incerto

Eleven chocou a todos ao usar os seus poderes para ressuscitar Max. Contudo, as coisas não saíram como esperado. Em entrevista ao Happy Sad Confused, Matt Duffer afirmou que “o cérebro da personagem está morto, mas ela continua viva.” Ele ainda brincou que, apesar de Max estar com todos os ossos quebrados e cega, a garota passa bem.

A declaração está fazendo o público questionar se a jovem não irá recuperar a sua consciência na quinta temporada. Será que teremos uma versão zumbi da menina em seu arco final?

Episódios serão mais curtos

Agora, deixando as teorias de lado, vamos ao que sabemos de fato acerca da quinta temporada. Segundo Matt Duffer, um dos criadores de Stranger Things, os últimos episódios do seriado serão bem mais curtos do que esperamos.

Após o público ficar surpreso com a duração de alguns episódios da 4ª temporada, que atingiram quase três horas de duração, o cineasta fez a seguinte declaração no podcast Happy Sad Confused: “A nova temporada começará exatamente onde as coisas pararam. Nesta quarta, vimos os personagens vivendo suas rotinas, sentindo dificuldades para se adaptar ao ensino médio e descobrindo suas identidades. Nada disso acontecerá na quinta [temporada]. O ritmo será bastante agitado.”

Stranger Things 5 tem data de lançamento?

Em entrevista ao Collider, os irmãos Duffers afirmaram que a produção da quinta temporada será um tanto demorada, pois eles não querem comprometer a qualidade do seriado. Eles também revelaram que irão começar a escrever o roteiro dos últimos episódios no início de agosto.

Levando em consideração que o processo de roteirização deve demorar alguns meses, as filmagens podem rolar apenas em 2023. Contudo, os Duffers também compartilharam que a pós-produção da série é bastante complexa, levando um tempo superior a quinze meses para ser finalizada. Portanto, é coerente que possamos esperar a temporada final em meados de 2025. A gente que lute!