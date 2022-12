Exposição imersiva na Capela Sistina: novidade no MIS Experience

Gosta de exposições imersivas, daquelas que fazem você se sentir dentro das obras? Então prepare-se. A maior exposição imersiva que já foi realizada no Brasil abre as portas em janeiro de 2023. Trata-de mostra “Michelangelo: Capela Sistina”, inédita no país, que vai ocupar o MIS Experience, mesmo espaço em São Paulo que teve grande sucesso de público com “Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio”, em 2019.

COMO SERÁ A EXPOSIÇÃO MICHELANGELO: CAPELA SISTINA

O teto e as paredes da Capela Sistina serão reproduzidos em um espaço gigante, quase fiel ao tamanho real da obra, em uma estrutura criada exclusivamente para a montagem no país. A exposição busca proporcionar ao público uma imersão no ambiente, incluindo ainda a reprodução dos mosaicos famosos no mundo todo do piso.

Recursos de alta tecnologia, que utilizam animação e sonorização, foram instalados na sala da imersão para promover uma sensação de mergulho aos visitantes nas obras renascentistas de Michelangelo. Os detalhes sobre os afrescos criados pelo pintor renascentista italiano também compõem a experiência.

Em 14 salas expositivas, divididas em mil metros quadrados, a mostra traz espaços dedicados para a arquitetura e a história, além de curiosidades da Capela Sistina. A consultoria para a criação da experiência foi do professor e historiador de arte Luiz Marques. O público ainda poderá observar de perto uma maquete com os detalhes do local e uma réplica da chave da igreja.

Saiba mais sobre a Capela Sistina

A Capela Sistina, conhecida pela decoração repleta de afrescos renascentistas, foi construída entre os anos 1477 e 1480 no Vaticano, seguindo as ordens do papa Sisto, que dá nome ao local. A arquitetura ainda foi desenvolvida com base no Templo de Salomão, descrito no Antigo Testamento. Grandes nomes, como Sandro Botticelli e Michelangelo fazem parte da história artística do templo.

Ao visitar o Vaticano, a grande capela é parada obrigatória, tanto pela carga histórica, quanto pela beleza da construção. As artes, que estão entre as mais famosas obras da história, no entanto, devem ficar apenas na memória, já que para não danificar as pinturas as fotos e os vídeos são proibidos.

Renascentismo aos olhos de Michelangelo

O público poderá conferir esculturas, desenhos, estudos e projetos do renascentista Michelangelo. O artista, considerado um dos maiores da história da arte do Ocidente, levou quatro anos para terminar o teto da Capela, que será reproduzido na exposição (sim, no teto, claro).

Um dos destaques da seção dedicada a ele é a reprodução em larga escala do ateliê que apresenta gravuras gigantes das obras, além de cartas, manuscritos e documentos sobre o processo de desenvolvimento dos afrescos.

Os itens presentes na mostra são homologados pelas instituições italianas, responsáveis por preservar legado e a memória artística de Michelangelo.

“O MIS Experience vai oferecer, por meio dos mais avançados recursos tecnológicos aplicados à fruição de obras de arte, uma experiência inédita para o público brasileiro. Mergulhar na genialidade de Michelangelo, descobrindo cada detalhe dos afrescos, é oportunidade única para visitantes de todas as idades”, afirma Marcos Mendonça, diretor geral da ACCIM, a Associação Cultural Ciccillo Matarazzo, responsável pela gestão do MIS, MIS Experience e Paço das Artes.