A homenagem do Grammy Latino a Marília Mendonça

A organização responsável pelo Grammy Latino, a Academia Latina de Gravação fez uma homenagem para a cantora Marília Mendonça, que morreu após queda de avião na sexta-feira 5. Neste ano, a cantora estava indicada à premiação pelo seu trabalho em “As Patroas”, ao lado de Maiara e Maraisa.

Confira a nota assinada pelo CEO da academia, Manuel Abud:

“Marília Mendonça foi uma jovem promissora cantora e compositora e a voz de uma nova geração da música sertaneja no Brasil. Mendonça foi indicada inicialmente ao Grammy Latino em 2017, em Álbum de Música Sertaneja e venceu em 2019, por “Todos os Cantos”, que trazia uma série de shows em todas as capitais do Brasil. Ela estava indicada esse ano na mesma categoria.

Marília Mendonça fará muita falta, mas seu legado viverá através de sua música. Nossos corações estão com a família durante esse período difícil”.

The Latin Recording Academy statement about Marília Mendonça pic.twitter.com/rj3T3WLV81 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 6, 2021

Marília Mendonça foi eleita Cantora do Ano no Prêmio Multishow

A organização do Prêmio Multishow anunciou na noite de domingo, 7 que Marília Mendonça é a cantora do ano no prêmio. As votações foram canceladas. Ela será homenageada na cerimônia deste ano.

“Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza tiveram o mesmo gesto de respeito, amor e sororidade e se juntaram a todos nós para eleger a eterna Patroa”, disse a organização do Prêmio Multishow.