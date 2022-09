5 livros sobre afeto para (re)pensar o amor na sua vida

Falar de afeto é uma das coisas mais bonitas e importantes da sociedade atual. E não só aquele relacionado especificamente aos altos e baixos das relações amorosas, mas também da família, da criação, dos animais e do autoconhecimento. Aproveitando o lançamento de muitos títulos a respeito do assunto, selecionamos os 5 livros sobre afeto que você pode usar para (re)pensar o lugar do amor na sua vida.

O Cuidado: teorias e práticas

A questão do cuidado virou pauta nos últimos anos pela discussão do reconhecimento do trabalho doméstico gratuito como trabalho de fato. E não só o cuidado materno fica à margem das discussões, mas as profissões que acolhem pessoas idosas também. Foi isso que inspirou a filósofa brasileira radicada na França Helena Hirata a escrever o seu recém-lançado livro. A partir dos estudos de cenário em territórios brasileiro, japonês e francês, ela examina “as diferentes formas de cuidar em instituições de acolhimento e nos domicílios”. Entrevistas com trabalhadores, levantamento de dados e pesquisa histórica servem de base para essa análise profunda que cruza com questões de desigualdade social e de gênero. (Boitempo, R$ 49)

Tudo Sobre o Amor

Um dos mais célebres livros de bell hooks, ele faz parte da Trilogia do Amor, na qual a pensadora e escritora norte-americana busca traçar os caminhos do afeto na sociedade e seus impactos na vida pessoal de cada um. Aqui, especificamente, bell transita nas diversas áreas (relacionamentos, criação, religião, trabalho…) para mostrar o quanto uma criação social que normaliza a violência cria adultos frustrados e condicionados a entender essa como a única possibilidade de troca interpessoal. A escrita fluida e acessível, feita a partir de vivências pessoais (característica de todos os seus textos), torna a experiência de leitura um lugar de autorreflexão. (Elefante, R$ 53,90)

Emocional

Sabe aquela velha história de que o racional é superior ao emocional e, portanto, demonstrar ou até mesmo trabalhar os sentimentos, é coisa de gente insegura-imatura-etc? Pois bem, o renomado físico Leonard Mlodinow mostra neste livro justamente o contrário: o quanto as emoções podem trabalhar a nosso favor desde que tenhamos conhecimento sobre elas. A partir do olhar científico da coisa, ele traz o progresso da neurociência e da psicologia para tratar de um assunto bastante novo: a neurociência afetiva. Um mergulho interessante nas relações interpessoais, na autopercepção e nas tomadas de decisões que temos que fazer ao longo da vida. (Zahar, R$ 74,90)

Abraço Apertado

Todos nós temos histórias com animais de estimação, algumas mais afetuosas que outras, mas elas existem. Aqui, essa relação se reinventa com metáforas bem trabalhadas e humor específico. Michel Cousin é um funcionário de escritório e tem uma píton dentro de seu apartamento em Paris, trazida de sua última viagem à África. A publicação ainda traz um apêndice com o final original proposto pelo autor, Romain Gary, que assina aqui sob o pseudônimo de Émile Ajar. (Todavia, R$ 64,90)

Poema de Amor Pós-colonial

O segundo livro de Natalie Diaz é um passeio lírico pelas diversas existências de mulheres latinas e indígenas. Entendendo o corpo delas como um lugar político e de resistência, a autora, que é uma poeta mojave norte-americana, cria uma espécie de memória afetiva sobre esse contexto. A correlação com a história brasileira e os povos originários daqui é inevitável. O título faz parte do Círculo de Poemas, projeto de assinatura mensal feito pela editora Fósforo em parceria com a Luna Parque. (Fósforo, R$ 54,90)

