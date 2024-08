Dia dos Pais: 7 presentes para pais que adoram a cozinha

Se o seu pai gosta de apostar na cozinha e se tornar um verdadeiro chefe, o Dia dos Pais – que acontece neste domingo (11) – é o momento perfeito para presentear um novo aparelho que vai mudar o preparo das receitas.

Desde aparelhos que vão facilitar o dia, como um ralador automático de queijo, até peças para confeitaria que vão adoçar a comemoração, nós separamos 7 presentes para pais que adoram a cozinha, veja:

7 presentes para pais que adoram a cozinha

Ralador de Queijo Elétrico

Nada como uma noite de comida italiana para comemorar, não é mesmo? O festejo pode ficar ainda melhor com um ralador de queijo elétrico, que vai facilitar o dia a dia do seu pai na cozinha.

O aparelho sem fio é ideal para ralar queijos, pão torrado, nozes, chocolate e castanhas, em apenas um toque de botão, deixando de lado toda aquela sujeira de um ralador comum.

Continua após a publicidade

Kit Tempero Moedor de Sal e Pimenta e Porta Condimentos

Kit Tempero Moedor de Sal e Pimenta e Porta Condimentos Compre agora: Fastshop - R$ 225,90

Já se o seu pai é um grande apaixonado por temperos e condimentos, este kit com porta condimentos e moedor irá encantar em cada refeição.

Balança de Cozinha Digital

Quem gosta de cozinha sabe que, de vez em quando, uma balança se faz necessária para a pesagem de ingredientes nas receitas, e é um presente acessível e perfeito para a comemoração.

Continua após a publicidade

Esta balança em inox realiza pesagens desde 1 grama até 10kg, com sensores de pesagem precisos para acertar as receitas toda vez – nada de passar um pouco de algum ingrediente! O aparelho ainda conta com a ‘função tara’, que zera imediatamente o peso do prato, sendo ideal também para aqueles em dieta.

Mixer 3 em 1, Britânia

Mais um aparelho que promete facilitar a hora do preparo é o Mixer 3 em 1, disponível para duas voltagens. O mixer conta com três modos: o processador (cortador/triturador), que conta com aspas triangulares para reduzir respingos, batedor e mixer.

O mixer ainda conta com duas velocidades, incluindo o ‘modo turbo’, que é uma velocidade de alta performance para misturar e triturar alimentos mais difíceis.

Continua após a publicidade

Panela Elétrica Oster para Fondue

Panela Elétrica Oster para Fondue Compre agora: Amazon - R$ 227,91

A panela elétrica para fondue é simples e prática para as noites de inverno, permitindo o preparo de receitas salgadas e sobremesas. O design é moderno e ideal para colocar direto na mesa, e conta com 8 garfinhos e quatro níveis de temperatura e função aquecimento.

35 peças para Confeitaria Wolff

35 peças para Confeitaria Wolff Compre agora: Fastshop - R$ 90,10

Já se o seu pai prefere ir para o lado da confeitaria, este kit de bicos e ferramentas para decoração de bolos e sobremesas irá adoçar a comemoração. Contém 24 bicos decorativos para variar em cada sobremesa.

Continua após a publicidade

Panela de Pressão Elétrica Digital

Panela de Pressão Elétrica Digital Compre agora: Fastshop - R$ 540,00

Esta panela de pressão elétrica e digital irá otimizar a rotina culinária do seu pai, trazendo maior praticidade e facilidade ao preparo de refeições.

Além disso, ele terá diversas opções de cozimento para todos os tipos de alimentos e poderá variar o cardápio, com os menus predefinidos e 2 níveis de pressão ajustáveis.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.