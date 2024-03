Livinho gastou R$ 1 milhão para homenagear Michael Jackson no Lollapalooza

O show de Mc Livinho, marcado para este domingo (24/3) no Lollapalooza 2024, tem tudo para ser um dos mais comentados da 11ª edição. O motivo? Em uma entrevista à CNN, o cantor revelou que investiu R$ 1 milhão na apresentação (que será uma homenagem ao rei do pop Michael Jackson).

Nos últimos dias, Livinho chegou a compartilhar um vídeo cantando uma das músicas de Michael, o que gerou um enorme repercussão nas redes sociais. Confira:

🚨Exclusivo! MC Livinho ensaiando a homenagem que vai fazer para Michael Jackson no Lollapalooza pic.twitter.com/71GBei4kaR — RAP MAIS (@RapMais) March 20, 2024

“É uma grande responsabilidade e que estará sendo bem representada. A minha dedicação, com certeza, também visa inspirar a favela, inspirar os moleques, os fãs, o povo, para que eles acreditem nos próprios sonhos”, declarou Livinho durante a sua entrevista para a CNN.

Ele continuou: “A minha preparação tem sido a mais rigorosa possível, a mais dedicada possível. Na real, são dois meses de trabalho para fazer esse tributo e tenho certeza de que será bem entregue.”

Como assistir a apresentação de Mc Livinho

Quem quiser conferir a apresentação de Mc Livinho deve sintonizar no Canal Bis (ou aplicativo do Globoplay) a partir das 16h45. A homenagem a Michael Jackson será feita no palco Perry’s By Johnnie Walker. Mais tarde, o mesmo local recebe shows de J. Worra, Dombresky, Zhu e Meduza.