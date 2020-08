Uma seleção de lives para curtir sozinha ou bem acompanhada

View this post on Instagram

Que histórias guardam uma frasqueira? E se ela for de uma mulher nascida em 1920 e for encontrada somente em 2010? O que objetos e documentos podem contar sobre uma vida? O que é possível tecer a partir deles? É essa a história que o Grupo Carmin (@teatrocarmin) conta em “A Frasqueira de Jacy”, uma adaptação do espetáculo “Jacy” para o Teatro #EmCasaComSesc. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Protagonizado pela atriz Quitéria Kelly (@quiteriakelly), com participação de Henrique Fontes (@henriquefontes75), a montagem inaugurou o estilo de teatro documental do grupo potiguar e une a história real de uma mulher que faria 100 anos em 2020 com questões como a situação do idoso no Brasil. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Quer saber que histórias essa frasqueira conta? Anota aí: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🗓️ Sexta-feira, 7/8 ⏰ 21h30 ▶️ aqui no #SescAoVivo ou no youtube.com/sescsp ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #SescSP #Sesc #QuitériaKelly #HenriqueFontes #AFrasqueiraDeJacy #GrupoCarmin #TeatroDocumental #TeatroBrasileiro #RN #Cultura #Live #Quarentena #ProgramaçãoSescSP