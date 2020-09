Nia DaCosta é confirmada como a diretora de Capitã Marvel 2

Nia DaCosta foi confirmada, na última quarta-feira (5), como a diretora de Capitã Marvel 2, planejado para estrear em julho de 2022 nos cinemas. A norte-americana é a primeira mulher negra a comandar um grande filme de super-herói.

A informação, divulgada pela revista Deadline, encerra o mistério em torno do projeto. Antes de Nia, estavam sendo cogitadas para o cargo de diretora Olivia Wilde (Fora de Série) e Jamie Babbit (Nunca Fui Santa).

No entanto, o trabalho de Nia, aclamado pela crítica, foi essencial para a decisão da Marvel. Ela ficou conhecida pelo suspense criminal Little Woods (2019) e o filme de terror O Mistério de Candyman (2020).

Além disso, a Marvel também confirmou que haverá uma mulher por trás do roteiro da sequência. Megan McDonnell, que já trabalhou como editora de roteiro da série WandaVision, do Disney+, assinará o texto de Capitã Marvel 2.

Protagonismo feminino e diversidade nos bastidores da DC e da Marvel

Nia DaCosta, além de ser a primeira mulher negra no comando de um filme da Marvel, é também a quarta mulher a assumir uma produção do estúdio. Antes dela, tivemos Cate Shortland (A Viúva Negra), Chloé Zhao (Os Eternos, previsto para estrear em fevereiro de 2021) e Anna Boden – que dirigiu, ao lado de Ryan Fleck, o primeiro filme da franquia de Capitã Marvel.

Ainda no universo dos super-heróis, Nia entra para o time crescente de diretora mulheres, que inclui ainda a chinesa Cathy Yan (Aves de Rapina) e a norte-americana Patty Jenkins (Mulher-Maravilha) – da DC Comics.

A escolha de Nia vem da aposta na diversidade racial que Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, vem trazendo para os seus próximos projetos. Além de Chloé Zhao, que é chinesa, o estúdio conta com nomes como o do neozelandês Taika Waititi e do havaiano Destin Cretton.

