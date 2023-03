Liniker marca a abertura da Casa Clã com apresentação intimista

A cantora Liniker se apresentou diretamente da Casa Clã na última quarta-feira (8). Diante de uma plateia composta por convidados especiais, a artista performou uma série de releituras acústicas de alguns de seus maiores sucessos, como “Baby 95”, “Zero” e “Calmô”.

Ela revelou durante o set que, normalmente, costuma se apresentar acompanhada de dezenas de músicos. Porém, para aquela noite, decidiu apostar em uma atmosfera intimista e “crua”, a fim de transmitir as sensações mais viscerais e autênticas que acompanham as suas composições.

O resultado foi um sucesso: a plateia, rendida pelo talento vocal assombroso de Liniker, permaneceu de olhos marejados desde a abertura do setlist, “Intimidade”. E nos poucos — mas assertivos — momentos em que interagiu com o público, a performer encantou com o seu carisma potente (porém contido). A impressão é que a artista sabia exatamente o que gostaria de compartilhar e quais sensações provocar para atingir a atmosfera certa para o show.

Sem sombra de dúvidas, isso apenas comprova o domínio de palco de Liniker, que até mesmo acompanhada de um único violão, consegue causar um grande impacto.

Não são raras as vezes que, sem percebermos, somos levados a refletir sobre inúmeras vivências de nossa trajetória, tudo graças à profundidade musical da cantora. Essa facilidade em abordar as emoções, em partes, se deve ao fato da intérprete ser canceriana (algo que, inclusive, Liniker citou no palco).

Não há como negar: a apresentação na abertura de Casa Clã foi regada por ancestralidade, cultura e uma voz que, sem o menor esforço, consegue nos provocar arrepios a cada nota. A cereja no topo veio quando, de surpresa, Liniker encerrou o show com uma canção inédita. Divertida e irreverente, a faixa traz um lado mais descontraído de Liniker, que reflete sobre os desafios amorosos de uma popstar. Delicioso, né?

A seguir, você escuta o último disco de Liniker, “Indigo Borboleta Anil”, nas plataformas digitais:

Sobre a Casa CLÃ

Casa Clã aconteceu de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e foi uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino foi despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que comporam rodas de conversa, workshops e apresentações.