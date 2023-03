Os lançamentos imperdíveis de filmes e séries nos streamings em março

Fãs de Star Wars, este momento é apenas de vocês: logo no dia 1º de março — sim, para abrir o mês com chave de ouro —, o Disney+ irá disponibilizar a aguardada terceira temporada de The Mandalorian, produção estrelada por Pedro Pascal, o galã do momento. Tem coisa melhor do que acompanhar o ator em duas superproduções simultaneamente? (Obrigado por tudo The Last of Us).

E não para por aí! Dois seriados extremamente hypados também estão chegando (e retornando) às telinhas. Um deles é Sex/Life, da dona Netflix, que causou o maior alvoroço nas redes sociais por conta de sua trama para lá de picante. Já o outro é Daisy Jones and The Six, adaptação televisiva comandada pelo Amazon Prime Video que promete expandir o universo do best-seller escrito por Taylor Jenkins Reid.

A seguir, você confere as melhores estreias de filmes e séries para conferir nos streamings em março:

The Mandalorian – 3ª Temporada (Disney+)

Nos novos episódios, a Nova República luta para afastar a galáxia de seu passado sombrio. Enquanto isso, o Mandaloriano (Pedro Pascal) irá vivenciar o surgimento de novas inimizades enquanto continua a sua jornada ao lado de Grogu. Além disso, antigas alianças serão retomadas pelo protagonista.

Estreia: 01/03

Sex/Life– 2ª Temporada (Netflix)

Quando Sex/Life foi lançada, o público só sabia falar sobre a infame cena de nu frontal “protagonizada” (sim, entre aspas, pois o ator usou uma prótese) por Adam Demos. E, agora, uma das produções mais picantes da Netflix promete voltar com tudo, emplacando mais momentos virais nas redes sociais. Queridinha pelo público (e odiada pela crítica), a produção fez sucesso ao retratar uma dona de casa que, após ficar entediada com a própria vida sexual, decide reviver tempos selvagens com um amor do passado.

Estreia: 02/03

Daisy Jones & The Six – 1ª Temporada (Amazon Prime Video)

Finalmente veio aí! Adaptada do best-seller homônimo de Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six acompanha a ascensão e queda de uma banda de rock fictícia durante os anos setenta. Vale lembrar que Riley Keough vive a protagonista nesta versão para as telinhas!

Estreia: 03/03

Ted Lasso – 3ª Temporada (Apple TV+)

Após vencer diversas estatuetas no Emmy Awards, Ted Lasso retorna para a sua terceira temporada na Apple TV+. Protagonizada por Jason Sudeikis (Família do Bagulho), a série gira em torno de um treinador de futebol americano tentando salvar um time que está fadado ao fracasso.

Estreia: 16/03

O Estrangulador de Boston (Star+)

Essa é para quem adora true crimes! O Estrangulador de Boston é um thriller baseado em fatos sobre duas jornalistas — vividas por Keira Knightley e Carrie Coon — seguindo os rastros de um dos assassinos em série mais notórios da história.

Estreia: 17/03

Cidade Invisível – 2ª Temporada (Netflix)

Sucesso absoluto de público e crítica, a produção estrelada por Marco Pigossi retorna no final de março. Os novos episódios acompanham Eric, que está preso em um santuário natural protegido por indígenas, perto de Belém do Pará. Por mais que o protagonista queira retornar ao Rio de Janeiro, suas habilidades sobrenaturais recém-adquiridas o tornam imprescindível para proteger a região misteriosa.

Estreia: 22/03

Mistério em Paris (Netflix)

Adam Sandler e Jennifer Aniston juntam forças novamente em Mistério em Paris, filme que promete ser um dos grandes sucessos da Netflix em 2023. Na trama, Nick (Sandler) e Audrey (Aniston) se tornam donos de uma agência de espionagem, e passam a conduzir uma investigação internacional motivada pelo sequestro de um amigo.

Estreia: 31/03