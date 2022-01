Lançamentos da Netflix em janeiro: veja os títulos que entram no catálogo

Janeiro começou agitado para os assinantes da Netflix: nesta quarta-feira (5), o serviço disponibilizou a aguardada primeira temporada de Rebelde, refilmagem da novela mexicana com Anahí, Jorge Ponce e Dulce María que foi um fenômeno no Brasil na década passada. Desta vez, o elenco traz nomes como Franco Masini, Azul Guaita Bracamontes e a brasileira Giovanna Grigio.

Outra produção para ficar de olho neste mês é Mães x Androides, filme de ficção científica estrelado por Chloë Grace Moretz (Kick-Ass: Quebrando Tudo). Na trama, o planeta Terra sofre com uma revolta de androides que tomou proporções irreversíveis. E em meio ao caos, uma jovem grávida e seu namorado precisam encontrar um abrigo antes que seja tarde demais. Imperdível, né?

Novas temporadas de seriados populares como Riverdale, Ozark e The Sinner também já estão com data marcada para entrar no acervo.

E se você adora os documentários da Netflix, fique ligada na estreia de Neymar: O Caos Perfeito. A minissérie de três episódios irá explorar diversos aspectos da vida do craque do futebol, como a sua ascensão meteórica, os dias de glória no Barcelona e as polêmicas que rodeiam a sua carreira.

E não para por aí! Confira a seguir, todos os filmes e séries que chegam ao catálogo da Netflix em janeiro deste ano, incluindo os maiores destaques:

Todos os filmes que chegam ao catálogo da Netflix em janeiro de 2022

Um Lugar Silencioso (01/01)

Um Lugar Silencioso já conquistou o seu lugar entre as melhores franquias do terror recente. Dirigida por John Krasinski — sim, o Jim de The Office — a produção acompanha uma família tentando sobreviver a um ataque alienígena brutal.

Mãe x Androides (07/01)

Na mesma pegada de Um Lugar Silencioso, Mãe x Androides deve agradar os fãs de uma boa ficção-científica. Na trama, um casal precisa encontrar um refúgio em meio a uma revolta de androides que está prestes a provocar o apocalipse.

Yesterday (07/01)

Imagine um mundo em que as músicas dos Beatles não existissem… Trágico, né? E Yesterday — protagonizado por Himesh Patel — retrata justamente essa distopia maluca. Após um apagão fazer o planeta esquecer as canções da banda, um aspirante a cantor decide “roubar” as composições dos fabulous four e lançar a sua própria carreira.

Veja a lista completa de filmes:

01/01 – Papai Poderoso 2: Tudo ou Nada

01/01 – Um Lugar Silencioso

01/01 – Doce Vingança

02/01 – Memória de um Crime

06/01 – O Páramo

07/01 – Mãe x Androides

07/01 – Yesterday

10/01 – Virando a Mesa

11/01 – A Origem do Mundo

13/01 – Indecente

14/01 – Essa Não É uma Comédia

20/01 – Tratamento de Realeza

21/01 – Munique: No Limite da Guerra

24/01 – Inimiga Perfeita

24/01 – O Banquete

28/01 – Fora de Órbita

Todas as séries que chegam ao catálogo da Netflix em janeiro de 2022

Rebelde: 1ª Temporada (05/01)

Na polêmica refilmagem de Rebelde, os alunos de um colégio tentam aproveitar a rotina estudantil ao máximo. Porém, o surgimento de uma sociedade secreta ameaça estragar esses planos.

Riverdale: 5ª Temporada (20/01)

Na quinta temporada de Riverdale, os alunos do Riverdale High precisarão lidar com o fato de que estão chegando ao fim do ensino médio. Porém, isso não significa que as emoções e mistérios serão menos intensos.

The Sinner: 4ª Temporada (21/01)

A quarta temporada de The Sinner acompanha Ambrose, que ainda tenta se recuperar do trauma ocasionado por seu último caso. Porém, o caos retorna a sua vida quando ele viaja para uma pequena comunidade no Maine a fim de investigar o desaparecimento de uma adolescente.

A Vizinha da Mulher na Janela: 1ª Temporada (28/01)

Após o fiasco de A Mulher na Janela, a Netflix tentará fazer a fórmula dar certo no seriado A Vizinha da Mulher na Janela. A história — bastante semelhante ao longa de Amy Adams — gira em torno de Anna, que após se apaixonar pelo vizinho bonitão, acaba flagrando um assassinato.

Veja a lista completa de séries:

05/01 – Rebelde: Temporada 1

06/01 – The Club – Parte 2

07/01 – Mansão Hype: Temporada 1

10/01 – Operação Ecstasy – Temporada 3

14/01 – Afterlife – Vocês vão ter de me engolir: Temporada 3

14/01 – The House: Temporada 1

14/01 – Arquivo 81: Temporada 1

19/01 – Brincando com Fogo: Temporada 3

19/01 – Juanpis González – A Série: Temporada 1

20/01 – Riverdale: Temporada 5

21/01 – Temporada de Verão: Temporada 1

21/01 – Ozark: Temporada 4

25/01 – Neymar: O Caos Perfeito

26/01 – The Sinner: Temporada 4

28/01 – A Vizinha da Mulher na Janela: Temporada 1

28/01 – Feria: Segredos Obscuros: Temporada 1

28/01 – Três vezes Paixão: Temporada 1

28/01 – À Tona: Temporada 1

28/01 – Angry Birds: Loucuras de Verão: Temporada 1

28/01 – Jonathan Van Ness Quer Saber…: Temporada 1