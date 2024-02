Principais lançamentos do streaming em março de 2024

Filmes indicados ao Oscar 2024, comédias românticas com Adam Sandler e Lindsay Lohan e produções de terror arrepiantes: o mês vem com tudo, repleto de obras audiovisuais para todos os gostos. A seguir, você confere os principais lançamentos do streaming em março:

Napoleão (01/03)

A divisiva cinebiografia de Napoleão Bonaparte, estrelada por Joaquin Phoenix (“Coringa“) e dirigida pelo icônico Ridley Scott (“Gladiador“), retrata a origem, ascensão e queda do líder militar francês.

Onde assistir: Apple TV+

Priscilla (01/03)

Apesar de não ter tido o merecido reconhecimento na atual temporada de premiações, “Priscilla” é mais um dos grandes filmes na carreira de Sofia Coppola. A trama retrata a trajetória de Priscilla Presley, desde o seu primeiro encontro com Elvis Presley, até os abusos psicológicos que sofreu nas mãos do rei do rock.

Onde assistir: MUBI

O Astronauta (01/03)

Protagonizado por Adam Sandler, o filme acompanha Jacob, um astronauta que, após seis meses em uma solitária missão nos confins do sistema solar, percebe que o casamento que deixou para trás pode não estar intacto quando retornar à Terra.

Onde assistir: Netflix

Super Mario Bros. O Filme (08/03)

Uma das animações mais lucrativas da década chega ao catálogo do Amazon Prime Video. Na história, Mario precisa salvar seu irmão Luigi das garras do rei dos Koopas, Bowser. Para isso, ele conta com a ajuda da princesa do Reino dos Cogumelos, Peach.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Wonka (08/03)

“Wonka”, história de origem de Willy Wonka protagonizada por Timothée Chalamet, revela como o personagem conseguiu construir a sua fantástica fábrica de chocolate.

Onde assistir: Max

Drácula – A Última Viagem do Deméter (14/03)

O navio mercante Deméter é contratado para transportar cargas particulares para Londres. Certo dia, bizarros eventos acometem a tripulação enquanto tentam sobreviver à viagem oceânica, perseguidos todas as noites por uma presença a bordo do navio.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Pedido Irlandês (15/03)

Com Lindsay Lohan no elenco, “Pedido Irlandês” acompanha gira em torno de Maddie, cujo homem dos sonhos está prestes a casar com a melhor amiga dela. Contudo, ao fazer um pedido a uma pedra antiga na Irlanda, Maddie acorda como a noiva da vez.

Onde assistir: Netflix

Taylor Swift: The Eras Tour (15/03)

Após a sua turbulenta (e controversa) passagem pelo Brasil, a ‘The Eras Tour’, que já se tornou uma das turnês femininas mais lucrativas da história, ganha uma filmagem profissional repleta de surpresas.

Onde assistir: Disney+

Palm Royal: 1ª Temporada (20/03)

Com Kristen Wiig, Laura Dern e Ricky Martin, “Palm Royal” conta a história de uma mulher que reconstrói a sua reputação e identidade na década de sessenta, logo após ser rejeitada pelo marido e por todo o seu círculo social.

Onde assistir: Apple TV+

Os Colonos (29/03)

Filmado em paisagens montanhosas deslumbrantes, a indicação do Chile ao Oscar de Melhor Filme Internacional é um acerto de contas com o mito nacional e a violência que o acompanha.

Onde assistir: MUBI

