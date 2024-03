Anne Hathaway sofreu aborto espontâneo enquanto atuava em monólogo

Anne Hathaway sofreu um aborto espontâneo enquanto estreava o monólogo Grounded, na Broadway, em 2015. “Foi difícil demais manter isso [em segredo] quando eu estava no palco fingindo que estava tudo bem”, disse a artista em entrevista à revista Vanity Fair. Na peça, sua personagem dava à luz no palco, o que dificultou ainda mais o processo de luto.

À época, Anne escolheu compartilhar o assunto apenas com amigos muito próximos, que a visitavam nos bastidores. “É realmente difícil querer tanto algo e se perguntar se você fez algo errado.”

Embora seja a primeira vez que Anne tenha falado sobre o assunto, ela já tinha chamado atenção dos seguidores sobre as dificuldades do processo de gestação quando anunciou a gravidez de seu segundo filho, Jack, em 2019.

Na ocasião, ela publicou uma foto em preto e branco com a legenda: “Para todos que estão passando pelo inferno da infertilidade e da concepção, saibam que não tive uma linha reta ou linearidade para qualquer uma das minhas gestações. Enviando-lhes amor”, escreveu na legenda.

À Vanity Fair, a famosa explicou por que escreveu o texto. “Dada a dor que senti ao tentar engravidar, teria sido falso postar algo tão feliz quando sei que a história tem muito mais nuances do que isso para todos”.

Quando ela decidiu falar com outras mulheres, ficou surpresa que muitas de suas amigas tiveram experiências semelhantes.

“Pensei: Onde está esta informação? Por que nos sentimos tão desnecessariamente isoladas? É aí que sofremos danos. Então decidi que iria falar sobre isso.”

Poder acolher e ser acolhida fez muita diferença. “O que partiu meu coração, me surpreendeu e me deu esperança foi que durante três anos depois disso, quase diariamente, alguma mulher veio até mim chorando e eu simplesmente a abraçava, porque ela estava carregando essa [dor] por aí e de repente, não era mais tudo só dela”, revelou a atriz.

Desafios na carreira e ataques que recebeu

A atriz também tocou no assunto sobre sua carreira quase ter afundado depois de receber um reconhecimento importante de seu trabalho.

Anne ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, pela atuação em Os Miseráveis, de 2012, e recebeu críticas na internet por sua personalidade. Os internautas criticaram seu discurso e insinuaram que ela estava sempre atuando. Foi então que ela perdeu papeis por medo do público não aceitar ela no elenco.

“Muitas pessoas não me deram papeis porque estavam muito preocupadas com o quão tóxica minha identidade havia se tornado online”, disse Anne Hathaway.

Christopher Nolan, porém, escolheu o talento de Anne para Interestelar. “Eu tinha um anjo em Christopher Nolan, que não se importou com isso e me deu um dos papéis mais lindos que já tive em um dos melhores filmes de que já participei”, afirmou.

Ela acredita que ter a confiança do diretor foi essencial para sua trajetória continuar. “Não sei se ele sabia que estava me apoiando na época, mas teve esse efeito”, acrescentou Hathaway. “E minha carreira não perdeu força como poderia ter acontecido se ele não tivesse me apoiado.”

Anne também disse que a humilhação é muito difícil, mas que o segredo é não deixar que isso te feche. “Você tem que ser ousada, e pode ser difícil porque você pensa: ‘Se eu ficar segura, se eu abraçar o meio, se não chamar muita atenção para mim, não vai doer.’ Mas se você quiser fazer isso, não seja ator. Você é um equilibrista na corda bamba.”