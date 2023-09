Lançamentos de músicas desta semana (28/08 a 01/09)!

O mês de agosto finalmente acabou! A gente sabe muito bem que esse é um mês eterno e que muita gente não via a hora dele acabar – mas, acredite, acabou com estilo! Com o The Town acontecendo nas próximas duas semanas, nada mais justo do que continuarmos antenados no mundo da música, não é mesmo? Essa semana, Luísa Sonza – que também vai se apresentar no festival – surpreendeu os brasileiros com o lançamento de Escândalo Íntimo, que conta com parcerias de nomes como Marina Sena, DUDA BEAT e ninguém menos que: Demi Lovato! Aqui,trazemos uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir nesse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Nossos artistas favoritos entregaram demais, e é claro que essas músicas já conquistaram espaço nos nossos corações, não é mesmo? Temos desde o lançamento do novo álbum de Luísa Sonza até a nova música surpresa de Juliette em parceria com Dilsinho. Por isso, não fique de fora dessa e siga o nosso perfil no Spotify para aproveitar toda semana uma playlist atualizada e recheada de novidades. Confira:

Veja as novidades, a seguir:

Escândalo Íntimo

Essa semana, Luísa Sonza, uma das headliners do The Town, chegou fazendo sucesso com o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, Escândalo Íntimo. A cantora vinha fazendo suspense com a produção, especialmente após as polêmicas que surgiram a partir do lançamento do primeiro single, Campo de Morango. A princípio, Luísa liberou 18 das 24 faixas do novo disco, com as restantes sendo desbloqueadas aos poucos, mas ainda sem datas de lançamento. O trabalho reflete uma viagem pela consciência da cantora e representa, de certa forma, uma análise dos sofrimentos e dores de sua vida.

Além dos sentimentos, temos colaborações de roubar o fôlego! O projeto conta com parcerias de nomes como Marina Sena, DUDA BEAT e, de forma inesperada, Demi Lovato, que participa da faixa Penhasco 2, na qual a Lovato canta algumas frases em português. Muito orgulho brasileiro! O álbum se tornou a melhor estreia da cantora, atingindo mais de 8 milhões de reproduções no Spotify com apenas 12 horas de lançamento, é assim que se faz hit, né?

Keep Going Up!

Está aí um feat. que ninguém esperava! Diretamente dos anos 2000, Nelly Furtado, Timbaland e Justin Timberlake estão de volta para mais uma parceria que promete embalar as melhores pistas de dança.

Depois de 16 anos desde a última parceria entre os cantores. na inesquecível Give It To Me, o single da vez é o Keep Going Up! que possui quase a mesma pegada do single de 2007, porém com batidas mais atuais. Além disso, a música é perfeita para viralizar com uma dancinha de TikTok. E você, que tal reviver esse feat. fazendo a sua própria dancinha?

Falling or flying

O tão aguardado retorno de Jorja Smith finalmente chegou. A cantora liberou o seu mais novo EP intitulado Falling or flying para contar aos fãs seus pensamentos mais íntimos.

A britânica já havia dado uma pequena demonstração do que estava por vir com o lançamento do single GO GO GO nas últimas semanas. Agora, com todas as faixas do novo projeto completas, conseguimos visualizar e dimensionar o tamanho do talento de Jorja. Sucesso com toda certeza!

Vilã (Live)

O último álbum de Ludmilla acaba de ganhar uma edição ao vivo! No EP, Vilã (Live), a headliner do The Town revisita seis das quinze músicas do álbum, trazendo uma sensação intimista e que revela o verdadeiro poder da voz de Lud! Nas versões ao vivo, a cantora transita entre o trap, o funk e o R&B, ganhando registros audiovisuais. Se o EP ao vivo já está inacreditável, não conseguimos parar de pensar nas possibilidades do show que Ludmilla vai entregar nesta primeira edição do The Town.

Last Time I Saw You

E o rap? Após brilhar na trilha sonora do filme Barbie, Nicki Minaj volta com um single bastante curioso. Deixando as rimas um pouco mais de lado, Nicki dessa vez investiu na voz e harmonizou lindas notas na faixa Last Time I Saw You, lançada nesta última sexta-feira.

Demons

O que será que a Doja Cat vai aprontar nesta nova era? Essa semana, a cantora nos deixou espiar um pouco mais do álbum Scarlet com o lançamento de Demons. O single veio acompanhado por um clipe digno de um filme de terror, no qual Doja personifica um demônio em uma casa mal-assombrada, que aterroriza uma família. A música realiza uma combinação de rap e pop, tendo uma melodia mais eletrônica do que seus lançamentos prévios. Nada como um sustinho durante o final de semana, não é mesmo?

Children of the Sky

A trilha sonora do jogo da vida está entre nós! A banda Imagine Dragons dividiu com os fãs o novo lançamento do grupo chamado Children of the Sky, inspirado e feito especialmente para o game blockbuster Starfield, lançado nesta última quarta-feira (30) para os amantes de RPG.

A faixa é totalmente imersiva no universo do game, além de contar com uma orquestra de arrepiar, e claro, os potentes vocais de Dan Reynolds.

HONEY (ARE YOU COMING?)

É hora de rock! Maneskin está de volta com um novo single, HONEY (ARE YOU COMING?, e já chegaram com tudo! A música apresenta um grande contraste entre a tristeza da letra e melodia animada e forte. O single é perfeito para aquelas playlists de músicas tristes, debatendo a respeito do desconhecido e a necessidade de encontrar aventuras. Isso sim é rock, já queremos mais e mais!

A playlist pode ter acabado, mas os hits e lançamentos dos próximos dias não param! Estaremos de olho em tudo o que acontece no mundo da música e, principalmente, acompanhando os destaques da line-up no The Town, que acontece neste e no próximo fim de semana em São Paulo. Fiquem ligados para mais informações e claro, para acompanhar uma playlist nova toda semana!