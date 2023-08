Luísa Sonza confirma feat com Demi Lovato em “Escândalo Íntimo”

O bafafá acabou, Luísa Sonza acaba de confirmar a participação especial de Demi Lovato no álbum “Escândalo Íntimo”. As especulações acerca disso começaram há algumas semanas, desde que a cantora norte-americana passou a seguir a brasileira nas redes sociais. Os boatos estavam corretos e o novo trabalho de Sonza chega hoje (29) às principais plataformas digitais de música.

Luísa Sonza divulgou a tracklist do disco e o nome de Demi Lovato aparece na faixa, intitulada “Penhasco 2”. No Twitter, a artista publicou um trecho da música, confira abaixo:

BLOCO C

FAIXA 17: Penhasco2 feat. @ddlovato Escândalo Íntimo, dia 29/08, às 21h em todas as plataformas. Faça o pre-save! pic.twitter.com/X5cC7cXu03 — LUÍSA SONZA (@luisasonza) August 29, 2023

Já estamos no aguardo de um feat ao vivo, já que as duas artistas vão se apresentar no mesmo palco do The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Demi Lovato fará um show no dia 2 de setembro, e Luísa Sonza, no dia 3. Será que vem aí?

“Escândalo Íntimo” é um álbum conceitual e conta com quatro blocos, com 26 músicas. Como citamos acima, “Escândalo Íntimo” chega hoje (29), a partir das 21h, nas plataformas de música.

