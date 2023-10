Lançamentos de músicas desta semana (16/10 a 20/10)!

Atualizado em 20 out 2023, 16h23 - Publicado em 22 out 2023, 08h55

E assim, num piscar de olhos, mais uma semana se passou – e bem que gostaríamos de mais um feriado, não é mesmo? A volta para a rotina pede por um respiro ao lado das melhores músicas dos nossos artistas favoritos, e por sorte, eles não desapontaram nos tão esperados lançamentos da semana!

Para quem ainda está ansioso para ver o famoso Spotify Wrapped do ano, fica a dica: ainda dá tempo das grandes novidades entrarem na sua lista. Então pega o fone de ouvido e já dá o play, porque as métricas fecham no dia 31.

Nesta semana, o rock entra nos nossos corações com o novo álbum do Blink-182, One More Time…, será que este ano finalmente vamos poder ver o trio no Lollapalooza?

E, do outro lado, a Anitta traz energia ao funk com mais um single, Mil Vece”. E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

O Brasil continua dando o nome com Anitta, com um single que veio acompanhado de um clipe estrelado por Damiano David, integrante do Maneskin – cheirinho de colaboração num futuro próximo?

Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify:

Vamos conhecer os lançamentos da semana?

One More Time…

Finalmente chegou! O novo álbum da blink-182, One More Time…, já está entre nós! O projeto é o primeiro disco após o retorno de Tom DeLonge, vocalista e guitarrista do trio rockeiro, contando com 17 faixas inéditas que refletem, principalmente, os 31 anos de trajetória da banda, além de seus relacionamentos pessoais e o câncer de outro de seus vocalistas, Mark Hoppus. “Anthem part 3” abre o disco como uma referência

Mil Veces

O lançamento mais aguardado da semana finalmente está entre nós! Anitta segue surpreendendo a todos com a sua nova era e, dessa vez, a Girl From Rio entregou muita sensualidade.

A música possui um ritmo bem parecido com trabalhos feitos por Anitta lá no início de sua carreira, e conta com um clipe sensual, onde ela protagoniza cenas quentes com Damiano David, vocalista da banda italiana Måneskin.

Mil Veces faz parte do projeto Funk Generation, sugerido por Anitta como uma apresentação do ritmo tipicamente brasileiro para a indústria musical internacional.

O projeto ainda segue sem data prevista de lançamento.

Magia Amarela

Quem aí estava esperando por um novo hit de Juliette? A vencedora do BBB 2022 vem se inserindo cada vez mais no universo da música, e, desta vez, surge em parceria com outro nome de peso, Duda Beat.

O single faz parte de uma campanha publicitária da Bauducco, porém, vem sofrendo com polêmicas e acusações de plágio a uma das músicas mais populares de Emicida, AmarElo, lançada em 2019.

“A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy. E o trabalho que a gente ganhou um Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Entendeu? Tem noção do ódio que gera?”, revelou Evandro Fióti, irmão e produtor do cantor, em uma live do Instagram.

Juliette informou em nota que a música fazia parte da campanha, e que sua equipe está entrando em contato com os responsáveis para obter esclarecimentos.

Já a equipe de Duda Beat afirmou que sua equipe percebeu as semelhanças entre ambos os projetos, mas que na negociação constava o nome dos autores de “AmarElo” no escopo de autoria da campanha.

“Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar”, completa Fiótti.

In the City

A rainha Charli XCX e Sam Smith se uniram para o lançamento de In The City, uma faixa independente da dupla. A possibilidade de colaboração entre Charli XCX e Smith já tinha sido insinuada no clipe de Speed Drive, faixa que a cantora desenvolveu para Barbie.

“O single é sobre encontrar as pessoas que você realmente ama e com quem você se conecta em noites selvagens, de festas, em lugares mágicos. É sobre se sentir aceito, a magnificência de ser recebido em espaços queer e aquelas pessoas únicas que você conhece quando está li”, afirmou a cantora à imprensa.

E a verdade é que esse single é verdadeiramente perfeito para dançar e esquecer dos problemas! A sonoridade realiza um certo mashup entre o estilo pop clássico dos cantores com uma batida techno.

My Man Freestyle

Nasce uma estrela do rap! Seguindo os mesmos passos do pai, Adonis Granham, filho do rapper canadense Drake, acaba de lançar o seu primeiro trabalho no mundo da música.

O que muitos não sabem é que Adonis tem apenas 6 anos e já demonstra ser um grande rapper interessado em fazer o mesmo sucesso que o pai.

A faixa My Man Freestyle nada mais é do que uma versão estendida do verso que ele mesmo canta em Daylight, música presente no álbum de Drake, For All The Dogs, lançado semanas atrás. Que tal conferir o talento prodígio desse pequeno?

Te Mata

E dá-se início à nova era de Kali Uchis! A cantora lançou Te Mata, o primeiro single de seu futuro álbum, Orquídeas, que está com data marcada para o dia 1 de dezembro.

A faixa, que começa com um ar psicodélico, se revela uma carta de amor à música latina, além de retratar a importância de reconhecer o próprio valor e abrir suas próprias asas após um relacionamento fracassado.

Te Mata ainda veio acompanhado de um clipe clássico de telenovela!

Dang

Essa poderá ser uma boa dica para quem busca ouvir novos artistas da cena underground e experimental. Após Rosalía inovar com batidas mais técnicas e bastante alternativas no seu último álbum, chegou a vez da cantora norte-americana Caroline Polachek agitar as pistas de rave com o seu mais novo lançamento, a faixa Dang.

Com ritmo bastante acelerado e peculiar, a música é bem diferente do que estamos acostumados no pop clássico e tradicional. Recentemente a cantora chegou a lançar um projeto inteiro somente com faixas experimentais, mas o que realmente chamou a atenção foi sua apresentação de estreia no programa de TV americano The Late Show with Stephen Colbert.

I Knew You Were Trouble

De volta para 2012? Sim, por favor! A estrela pop em ascensão, Sabrina Carpenter, lançou sua versão de I Knew You Were Trouble – música lançada por Taylor Swift para Red – em parceria com o Spotify.

A música não rende apenas nostalgia para os fãs da loirinha, também mostra a potência da voz da artista, que adaptou os acordes da música e, de certo modo, a converteu em uma balada ao invés de um hit para dançar.

Assim, agora temos a possibilidade de chorar com a faixa ou continuar dançando em cima da cama.

Cabe lembrar que Carpenter será o ato de abertura para os shows da turnê de Swift, a The Eras Tour, na América Latina. Será que vem feat nos palcos?

Lethal Woman

Dove Cameron acaba de convocar todas as mulheres fatais para um verdadeiro show de empoderamento!

A cantora norte-americana lançou nesta semana a faixa Lethal Woman, e promete grandes emoções para o seu próximo álbum, o Alchemical Volume I, previsto para ser lançado ainda no final deste ano.

A faixa lançada nesta semana conta com os vocais impecáveis de Dove, mas com aquele toque sensual que não pode faltar. Girl power!

Hackney Diamonds

Mais um lançamento pros rockeiros de plantão! O grupo lendário Rolling Stones está de volta – com Jagger, Richards e Woods – com o seu 31º disco de estúdio, Hackney Diamonds, que reflete temas do seu passado, etarismo e decepções amorosas.

E claro, não poderia faltar um pouco de nostalgia, contando com duas músicas inéditas que ainda contam com a presença do baterista Charlie Watts, que faleceu em 2021.

O projeto conta com 12 faixas, lançadas 18 anos após o último lançamento inédito, e se você sente que demorou, eles respondem que se tratou de uma mera questão de preguiça de produzir novos conteúdos. Vale dizer, também, que a crítica especializada considera este um dos melhores álbuns da banda.

Ele está munido de hits musicais e parcerias lendárias, com nomes de peso como Paul McCartney, Elton John e Lady Gaga. Será que o álbum é um sinal de recomeço?

TOO MUCH

Você já deve ter ouvido falar do The Kid LAROI após o grande sucesso de sua parceria com Justin Bieber na faixa STAY. Desta vez, o australiano aposta em um feat completamente diferente.

Lançada esta semana, a música TOO MUCH é uma parceria com o coreano Jung Kook, que une forças com LAROI em busca do topo das paradas musicais.

A faixa também conta com os remix do DJ Central Cee, deixando o ritmo da música ainda mais divertido, perfeito para curtir com os amigos neste fim de semana. Dê um play nessa e se jogue na vibe!

Sensational

Chris Brown entra com estilo na lista de lançamentos da semana, com a faixa Sensational, em parceria com Davido & Lojay.

O hit de Brown surpreende ao sair do seu estilo musical clássico, com uma melodia pop mais tranquila e até calmante, trazendo a temática de como sua mulher é sensacional e como faria absolutamente tudo por ela.

Já tá na nossa playlist de hits do ano!

Dreaming

Um match musical perfeito! Esta semana o DJ norte-americano Marshmellow reuniu grandes nomes da música para criar um feat pra lá de especial.

A faixa Dreaming conta com a participação icônica da cantora P!nk, que divide os vocais com o ex-vocalista da banda The Police, o cantor e compositor Sting, do qual Marshmellow é fã.

E para homenagear os dois artistas, o DJ fez questão de inserir samples de músicas tanto de P!nk quanto de Sting na faixa. Ficou curioso para conferir como ficou esta mistura?

Lighter

A rainha das patricinhas dos anos 2000 está de volta com mais um single de empoderamento, perfeito para aproveitar a balada sozinha!

Paris Hilton lançou Lighter, em parceria com Steve Aoki, um hit perfeito para aquelas solteiras que finalmente se sentem livres e leves sem o ex-parceiro, com uma batida techno, perfeita para nos soltar!

LET’S GO

Velocidade máxima para will.i.am e J Balvin! Os dois acabam de lançar a música LET’S GO, feat que promete fortes emoções para esta semana.

Esta é a segunda vez que os dois artistas trabalham juntos em uma faixa. Quem lembra do sucesso gigantesco da música RITMO, com os icônicos samples da cantora brasileira Corona? Esperamos que o mais novo lançamento alcance o mesmo sucesso!

Wrecking Ball feat. Dolly Parton

E a nostalgia bate na porta mais uma vez com as vozes angelicais de Dolly Parton e Miley Cyrus, que se uniram para relembrar a faixa icônica de Cyrus, Wrecking Ball, ganhando uma roupagem com um toque de rock, além de uma presença mais impactante das guitarras.

Suburban House

Se tem alguém que sempre consegue vir com as surpresas certas, é a Lana del Rey. A cantora, que se apresentou recentemente no MITA Festival, chega com o lançamento de Suburban Hous”, em parceria com Holly Macve.

Christmas

Já podemos iniciar as comemorações de Fim de Ano? Segundo a cantora Cher, está liberado! Tradição na indústria da música internacional, a icônica cantora dos anos 1970 lança o seu compilado especial natalino, intitulado Christmas.

Mas não se engane, o álbum é composto por faixas bem no estilo dance music que Cher tanto ama. Além disso, o projeto conta com participações especiais de Cyndi Lauper, Tyga, Stevie Wonder e muitos outros.

Pode não ser época de Natal ainda, mas já podemos comemorar desde já com este álbum super dançante e temático.

Os lançamentos podem ter chegado ao fim, mas você pode aproveitar a coletânea direto do nosso Spotify!