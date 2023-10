Lançamentos de músicas desta semana (02/10 a 06/10)!

Finalmente, chegamos ao mês de outubro! O mês das crianças e dos doces ou travessuras, mas também um mês recheado de novidades no mundo da música, com lançamentos que já provaram ser dos melhores do ano e se adentraram nas nossas playlists – será que ainda dá tempo de que façam parte do nosso Spotify Wrapped? Nesta semana o rock ganhou vida com o novo álbum do Paramore, intitulado Re: This is Why, que conta com remixes e versões repaginadas de músicas já conhecidas. E nossas raízes brasileiras também chegam ao topo da nossa lista de lançamentos com o novo projeto de Pitty, o ADMIRÁVEL CHIP NOVO (RE) ATIVADO, que comemora um dos discos mais amados do rock, em parceria de nomes como Emicida, Pabllo Vittar e Ney Matogrosso.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nosso artistas favoritos

Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify: é só seguir o perfil clicando aqui, ou dar play abaixo:

Vamos conhecer os lançamentos da semana?

ADMIRÁVEL CHIP NOVO (RE) ATIVADO

Um dos trabalhos mais memoráveis na história do rock nacional retornou de cara nova esta semana. Finalmente a cantora Pitty disponibilizou aos fãs o projeto ADMIRÁVEL CHIP NOVO (RE) ATIVADO, em comemoração aos 20 anos de sua estreia no mundo da música com o icônico álbum Admirável Chip Novo, lançado em abril de 2003.

E para fazer parte da comemoração, a cantora baiana convidou grandes nomes da música brasileira para interpretar alguns de seus maiores sucessos. Entre eles Pabllo Vittar, Ney Matogrosso, Sandy, Criolo, a banda Planet Hemp e outros vários artistas compõem este álbum comemorativo, entoando diversos ritmos e regionalidades mostrando o quanto o trabalho de Pitty é um sucesso absoluto, independente de sua época.

Re: This is Why

Quem aqui pediu mais rock pra semana? O Paramore chegou com Re: This is Why, uma nova versão do álbum lançado em fevereiro deste ano pela banda. O projeto conta com 12 faixas com remixes e sucessos retrabalhados, mas para quem estava esperando uma nova música da banda, fiquem tranquilos, pois o álbum chega com “Sanity”, uma música inédita do grupo.

O álbum conta também com diversas inspirações e colaborações, com nomes como Zane Lowe, Remi Wolf e Wet Leg. “Há muito tempo que queríamos reconhecer a ligação que temos com alguns dos artistas que nos influenciaram como banda e/ou que citaram a nossa banda como influência. “Re: This Is Why” é quase um álbum de remixes. Algumas das músicas foram remixadas de forma clássica, enquanto outras foram retrabalhadas ou reescritas. É incrível ouvir todos os nossos mundos colidindo”, contou a banda sobre o projeto no Instagram.

O que será que vem por aí de uma das nossas bandas favoritas?

Só VVamo Vol.1

É a turma do pagode! Marvvila lançou o primeiro bloco do projeto “Só VVamo”, intitulado Só VVamo Vol. 1! O EP conta com 6 faixas que honram o legado e a história do gênero, além de gravar o sucesso internacional “Killing Me Softly”. E você achava que as surpresas paravam por ali? O EP também conta com a parceria de Ferrugem na música “Quebra Esse Gelo”, e com um hit desses, com certeza quebrou.

O álbum também conta com o primeiro single lançado pela cantora para o projeto, “Respeita as Mina”, com parceria de Andressa Hayela, Cinthia Ribeiro, Gabi D’Paula, Ju Diniz, Talitta e Thais Macedo. “O primeiro volume de ‘Só VVamo’ é um resumo da minha carreira. Tem uma música que cantei no The Voice, algumas canções que viraram sucessos, um hino às mulheres do pagode e ainda uma inédita com o Ferrugem, esse artista que sempre foi uma referência para mim. Tô muito feliz com esse lançamento e doida para mostrar para vocês!”, contou a artista em comunicado à imprensa.

Por aqui já estamos dançando sem parar!

You & Me

O pop coreano está mais vivo do que nunca! Após fazer parte do elenco da polêmica série do HBO MAX The Idol, Jennie Chanel arrancará suspiros com o seu novo single chamado You & Me. Com um clipe recheado de looks fashionistas e coreografias babadeiras, a cantora que também faz parte do grupo de k-pop BLACKPINK, entregou tudo e mais um pouco nos vocais e claro, no rap.

Este é o primeiro single de Jennie após 5 anos desde o seu último lançamento sem o grupo, em 2018 com a faixa “Solo”, um dos grandes hits de 2018. E aí, será que vem álbum da Jennie por aí? Ficaremos de olho.

DANCE WITH ME

E o rock não chegou ao fim! O blink-182 lançou “Dance With Me”, mais um single do seu próximo álbum ONE MORE TIME, que deve chegar às plataformas de música ainda no mês de outubro. A faixa rockeira e emocionante ainda veio acompanhada de um clipe musical inspirado nos ícones do Rock, os Ramones, descrevendo o clipe como uma “carta de amor aos Ramones”, no Instagram.

Além disso, o álbum marcará o primeiro trabalho de estúdio com o retorno da formação clássica do grupo com Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker, e pelo que sabemos até agora, tem marcas e inspirações do rock dos anos 90 e 2000, sendo totalmente eletrizante! Lembrando que o grupo tem passagem marcada pelo Lollapalooza 2024, após o cancelamento inesperado de sua participação na edição anterior.

Out Alpha The Alpha

A rapper do momento, Megan Thee Stallion, também surpreendeu os fãs com uma nova faixa para o Dicks: The Musical, o primeiro projeto musical da A24, responsável por filmes como Pearl e Midsommar. A cantora ainda faz participação especial no musical, interpretando a personagem Glória, lembrando que esta não é a primeira vez que vemos a cantora nas telas, já tendo participado de She Hulk.

A faixa conta com uma sonoridade inesperada – mas certeira – para a Megan, sendo rap com essência do pop dos anos 2000, digna de um projeto musical. Correndo pra colocar na playlist de empoderamento!

Vampira

Mudando um poucos os rumos sobre a sua sonoridade, o rapper Xamã lançou nesta semana a faixa “Vampira”, com uma pegada bastante underground e um pouco sinistra, perfeita para o Halloween. Essa claro, é para quem curte trap pois o rapper conseguiu mesclar muito bem os efeitos sonoros e as suas rimas, favorita de muitos que o acompanham nesses mais de 5 anos de carreira no cenário do rap/trap brasileiro.

For All The Dogs

Nosso queridinho – e polêmico – Drake lançou For All The Dogs, seu mais novo álbum de estúdio que conta com 23 faixas surpreendentes, ele com certeza veio pra quebrar com as plataformas, não é mesmo? Além disso, o projeto conta com participações especiais de nomes como 21 Savage, Lil Yachty, Bad Bunny e nossa querida SZA. E a capa do álbum – que era para ter sido lançado em setembro – tem uma bela emoção por trás, tendo sido desenhada pelo filho do rapper.

E para quem ainda não está convencido em ouvir o novo projeto de Drake, o cantor contou nas duas redes sociais que considera o álbum um dos melhores de sua carreira, com hits como “8AM in Charlotte”.

The Dark Side of the Mood Redux

Revisitando mais uma clássico esta semana, desta vez com Roger Waters que lança o álbum The Dark Side Of The Mood Redux, uma versão estendida e inspirada no icônico álbum dos 1970, o The Dark Side Of The Moon do Pink Floyd, banda em que Waters foi baixista.

Para quem curte o som da banda britânica, vale muito a pena incluir o novo álbum de Waters playlist para conferir as referências e sonoridade do álbum dos anos 70. Vale lembrar que Roger Waters tem shows marcados pelo Brasil ainda esse ano, passando por Rio de Janeiro (28/10), em Porto Alegre (01/11), Curitiba (04/11), Belo Horizonte (08/11) e São Paulo (11/11).

Trackhouse

O Mr. Worldwide, nosso querido Pitbull, está de volta com novos hits no novo álbum, TrackHouse, que conta com 14 músicas inéditas com participação de Vikina, Lil Jon e Elvis Crespo. Será que a gente vai ter o privilégio de receber sua turnê no Brasil? Enquanto a gente torce, a gente coloca nas playlists!

DARK POP Parte 2

Uma novidade para quem gosta de acompanhar a cantora e atriz Cleo para muito além das telinhas. A filha da atriz Glória Pires acaba de lançar o seu novo álbum, o DARK POP PARTE 2 com participações pra lá de especiais como, Karol com K, Azzy, CHAMALEO e KING SAINTS. Prontos para curtir mais um projeto dessa multiartista icônico?

GODS

Algum fã de League of Legends? Para os amantes do jogo on-line, a banda de K-Pop New Jeans lançou o mais novo hino do jogo, “GODS”. A colaboração entre a Riot Games e o grupo mostra mais uma vez o grande interesse da Riot na indústria musical. Afinal, esta música não é o primeiro contato do K-Pop com o jogo, será esse um sinal do retorno de K/DA, a banda coreana da qual participavam as próprias personagens do jogo? A faixa é perfeita para aqueles momentos de tensão no jogo, mas também para aproveitar um tempo no sol do fim de semana!

DJ Play a Christmas Song

Já pode iniciar as decorações natalinas? Se a Cher diz que sim, quem somos nós para contrariar! A icônica cantora dos anos 90, que já participou de filmes como Mamma Mia 2: Lá Vamos Nós De Novo!, lançou nesta semana a faixa “DJ Play a Christmas Song”, perfeita para esquentar nossos motores para a melhor época do ano. Vem logo Papai Noel, a Cher tá pedindo!

Bebé, Perdón

E para finalizar, que tal uma sofrência internacional? Isso mesmo que você ouviu! A cantora mexicana Thalia acaba de lançar aquela sofrência perfeita para você mandar como um pedido de desculpas para o seu amor!

“Bebé, Perdón” é bastante semelhante com as famosas sofrências que escutamos aqui no Brasil, embaladas principalmente por cantoras sucesso no “feminejo” como Maiara e Maraísa e a eterna Marília Mendonça. Oh sofrência!

E os lançamentos podem ter chegado ao fim, mas isso significa que você já pode começar outubro com o pé direito e aproveitar novas músicas na playlist semanal da Claudia!