Lançamentos de músicas desta semana (11/09 a 15/09)!

Parecia que nunca ia chegar, mas finalmente está aqui: o final de semana depois de cinco (longos) dias úteis! Finalmente podemos descansar depois de colocar todos aqueles e-mails em dia, e que melhor forma de relaxar e esquecer do mundo do que ouvindo os nossos artistas favoritos, não é mesmo? E essa semana o mundo da música entregou! Com os VMAs na última terça-feira, tivemos a união inesperada do Brasil com a Coreia do Sul! Estamos falando do lançamento do single inédito de Anitta em colaboração com o grupo de K-Pop Tomorrow X Together, Back For More.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Mais uma semana chegou ao fim, e isso significa mais uma das playlists com os lançamentos da semana da Claudia, sempre repleta das melhores novidades e dos mais variados estilos musicais que a gente tanto ama! Vamos conhecer as novidades quentes? Essa semana tivemos a colaboração de Anitta com TXT e mais um single do queridinho do samba, Péricles. Você confere tudo isso e mais. Então, não fique de fora dessa e siga o nosso perfil no Spotify para aproveitar toda semana uma playlist atualizada e cheia de novidades. Confira:

Veja as novidades a seguir:

Back For More

Vamos falar de alianças inesperadas? Essa semana a Anitta se uniu com o grupo sul-coreano Tomorrow X Together para o lançamento de Back For More. O grupo e a cantora já tinham dado um vislumbre da faixa na última terça-feira, quando apresentaram o single no Video Music Awards, com direito a um jogo de luzes e coreografias dignas do TXT! A colaboração conta com elementos do funk brasileiro, misturados com estilo pop que tanto amamos, com os vocais da cantora em inglês.

E as surpresas dessa collab não acabam por aí, pois a faixa chega acompanhada de um videoclipe eletrizante! Precisávamos dessa parceria e nem sabíamos.

REVAMPED

E vamos de rock! Demi Lovato lançou REVAMPED, novo álbum que contém uma coletânea de regravações dos seus maiores hits, mas desta vez com uma sonoridade típica do rock n’roll, que tem sido bastante visto nas suas produções mais recentes. A nostalgia entrou no chat, pois o álbum conta com 10 faixas dentre as quais estão músicas como Cool for the Summer e, surpreendendo seus fãs, Skyscraper – uma das músicas mais melancólicas de sua carreira. O rock definitivamente é a sonoridade certa para a Lovato!

Balut

Vamos pintar a cidade de vermelho? Doja Cat está de volta com o lançamento de Balut, single do seu novo álbum Scarlet, que deve ser lançado em 22 de setembro. E se tem uma coisa que ela tem provado com seus últimos lançamentos é o seu mistério, com batidas fortes e eletrizantes, só podemos nos questionar o que será que vem por aí!

A Braba É Ela

Essa semana é totalmente dos lançamentos brasileiros, não é mesmo? A Pocah chegou mostrando como é braba, com o lançamento do seu mais novo EP, A Braba É Ela, que resgata as raízes do funk carioca e faz uma homenagem ao gênero que a levou ao estrelato em 2011. No projeto, a cantora toca em suas vivências em Caxias, empoderamento e a importância da sensualidade feminina, percorrendo todas as sonoridades do funk, desde funk raíz até o trap-funk, perfeito para colocar na playlist da balada, não é mesmo?

“Eu quis fazer um EP que tivesse a minha identidade. Seja Pocah, Mc Pocahontas ou Viviane, meu passado é o mesmo. Minhas raízes seguem iguais. O funk é a origem de tudo na minha carreira. O que eu já conquistei e ainda vou conquistar é resultado direto no funk e na transformação que ele causou na minha vida. E esse trabalho fala sobre isso”, contou Pocah em nota à imprensa. E a gente pode afirmar, a essência do funk vive nesse projeto!

LUAN CITY 2.0 – FASE 2

Luan Santana chega enaltecendo as mulheres, com o lançamento do LUAN CITY 2.0 – FASE 2, continuação do projeto 2.0 do LUAN CITY, que deverá contar com 25 músicas inéditas. Nesta segunda fase do projeto, Santana traz 7 faixas performadas ao vivo – do jeitinho que a gente gosta! – dentre as quais ele destaca o single MULHER SEGURA, inspirada no hit de Charlie Brown Jr, Ela Vai Voltar. Na faixa, o cantor pretende evidenciar cada vez mais as vozes das mulheres e incentivar sua confiança.

Daquele Jeitão

Mais um fim de semana com direito a novidades do reizinho do samba! Péricles lançou Daquele Jeitão, o quarto single do seu novo álbum, Calendário. Daquele Jeitão conta com uma sonoridade mais atual e diferente do que ele costuma cantar, trazendo o pagode com algumas referências ao trap. Na faixa, Péricles fala da pessoa que não resiste a uma recaída por amores antigos, escolhendo cometer seus erros e se arrepender amanhã – podemos nos identificar!

Calendário deve ser lançado dia 5 de outubro, com 7 faixas que incluem uma homenagem à eterna Rita Lee.

The Love Album: Off The Grid

A nostalgia se mantém forte com o lançamento do mais novo álbum do Diddy, o The Love Album: Off The Grid. O projeto chega surpreendendo, com 23 faixas e colaborações de primeira, com nomes como Justin Bieber, The Weeknd, H.E.R. e John Legend. “Este álbum não foi criado para alimentar um algoritmo ou ser relevante com as tendências da época – ele foi criado para tocar almas e expressar livremente minha história com os melhores artistas, escritores e moldar os produtores para o futuro do R&B.”, contou o cantor em comunicado à imprensa.

Uma coisa é certa: esse comeback entregou tudo que poderíamos esperar do Diddy.

Gimme Love

A SIA também realizou seu comeback ao mundo da música, com o lançamento de Gimme Love, primeiro lançamento próprio desde 2021. A faixa faz parte da tracklist de seu novo álbum, Reasonable Woman, que, apesar de estarmos ansiosas para ouvir, vamos precisar esperar até 2024. A cantora volta com sua estética pop original, e, como sempre, sua voz é o elemento central da composição, alcançado vocais surpreendentes.

Silence Between Songs

Mais uma vez, Madison Beer está na nossa lista de lançamentos da semana, mas desta vez, com seu novo álbum Silence Between Songs. O álbum conta com 14 faixas, tendo, em sua grande maioria, baladas que descrevem as desilusões amorosas, ansiedades e receios da cantora. Silence Between Songs é perfeito para aqueles dias em que precisamos desafogar, especialmente com músicas como Ryder” que a cantora dedicou ao seu irmão mais novo.

Dientes

Está na hora de mostrar os dentes! Também chegou o mais novo single de J Balvin, Dientes, que conta com a participação de ícones como Usher e DJ Khaled, sendo mais uma daquelas parcerias que a gente não sabia que precisava, mas já amamos. O cantor colombiano traz aquele famoso toque latino, mas fica a surpresa: o mais novo hit é mesclado com um hino de 2004, Yeah, de Usher. A música ainda veio acompanhada de um clipe musical, que conta com várias versões de Usher e J Balvin em uma pista de dança, enquanto DJ Khaled dança. A gente está mostrando os dentes com eles!

Snooze feat. Justin Bieber

Que a SZA sempre entrega, a gente já sabe! Mas nesta sexta-feira a cantora surpreendeu seus fãs com o lançamento de Snooze, em parceria com Justin Bieber. A nova gravação chega em formato acústico, na qual os cantores dividem os vocais acompanhados por um violão. Já amamos!

Os lançamentos podem ter chegado ao fim, mas você pode deixar eles no repeat ouvindo nossa playlist semanal.