Anitta entra para o Top Global 100 do Spotify com “Funk Rave”

Anitta entrou para o Top Global 100 do Spotify com sua nova música “Funk Rave”. O single foi lançado na última quinta-feira (22) e acumula mais de 1,67 milhões de streams, o que levou a brasileira a 85ª posição do chart mundial.

Anitta bateu o próprio recorde, ela tinha entrado no ranking do Spotify com “Boys Don’t Cry”, na posição 53, mas com menos execuções. “Fake Rave” se tornou o maior lançamento de Anitta e o título com mais streams internacionais de sua carreira.

O clipe da faixa também está fazendo sucesso e já passou das 2 milhões de visualizações, em menos de 24 horas. “Funk Rave” conta com a produção de Gabriel do Borel e do Diplo, e é o primeiro primeiro single do novo álbum da cantora – ainda sem data de lançamento.

Confira o clipe abaixo: