Lançamentos de músicas desta semana (08/01 a 12/01)!

Que verão está sendo esse, não é? O calor praticamente grita por um fim de semana dentro da piscina (ou, para os mais sortudos, praia), com um bom drink, amigos e, claro, uma playlist que deixe o ambiente ainda mais animado. E para a nossa sorte, não vamos precisar ficar nos hits de 2023, porque não faltam boas opções de lançamentos de músicas.

A grande novidade da semana é que nossa rainha dos vocais e das notas altas, Ariana Grande, finalmente realizou o seu tão aguardado comeback com o single “yes, and?”, sendo seu primeiro lançamento musical desde Positions (Deluxe), em 2021.

E se teve uma coisa que a musa entregou no hit foi sensualidade, prometendo ser a nova versão renovada (e melhorada) de seu hit de 2019, “thank you, next”.

E as novidades não param por aí! Lil Nas X também volta do seu hiato com “J Christ”, novo single que, assim como seus últimos lançamentos, causou polêmica nas redes sociais por fazer referência à crucificação de Cristo e mostrar algumas das nossas celebridades favoritas, como Taylor Swift e Mariah Carey, caminhando para o céu.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana.

Lançamentos de músicas da semana

Kali Uchis volta para ser nossa favorita do ano com o lançamento de seu novo álbum ORQUÍDEAS, que promete conquistar nosso coração latino (e do mundo) com muita sensualidade.

Por outro lado, Jennifer Lopez fez seu primeiro lançamento inédito desde 2014, liberando o single “Can’t Get Enough”, fazendo referência aos casamentos pelos quais a artista já passou em um clipe que promete te deixar dançante. Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify, é só seguir o nosso perfil ou dar play abaixo:

yes, and?

A nova música de Ariana Grande surge com inspirações imbatíveis, fazendo uma homenagem à rainha do pop, Madonna, com algumas referências ao hit “Vogue”.

“yes, and?” aborda diversos dos comentários maldosos que cercaram a artista, desde o abandono de sua carreira musical pelo filme de Wicked, até sua mudança de visual (tendo deixado seu famoso rabo alto para trás) e a suposta traição na qual se envolveu durante o seu antigo casamento.

No refrão, a artista não deixa os comentários a abalarem e prega confiança: “Sim, e daí? / Diga essa m*erda com o peito / E seja a sua própria melhor amiga”. E, para os curiosos, ela rebate com força os rumores de seu novo relacionamento!

ORQUÍDEAS

E nossa mãe (já podemos chamar assim?) não desaponta nunca! Que Kali Uchis conquistou nosso coração latino todos já sabem, mas ela parece querer mais com seu novo álbum de estúdio, ORQUÍDEAS, que conta com 14 músicas inéditas, com faixas que misturam o inglês e o espanhol.

Ela também investiu em participações especiais de Peso Pluma, Karol G e Rauw Alejandro. Mas o lançamento não veio sem surpresas, um dia antes de disponibilizar o álbum completo, a cantora lançou o clipe de “Tu Corazón Es Mío…/Diosa”, no qual, para a surpresa de todos, revelou sua gravidez (e que jeito mais fofo!).

“O momento mais maravilhoso da minha vida foi quando a gente ouviu seus batimentos pela primeira vez. Desde então, nossa nova e pequena família já me ensinou mais sobre o amor do que eu conhecia. Por uma vida de mais grandiosos momentos”, compartilhou nas redes sociais.

J CHRIST

O comeback mais aguardado e polêmico de 2024 está entre nós! Lil Nas X finalmente deu start em sua mais nova era com o polêmico single “J Christ”, lançado nesta última sexta-feira (12).

A novidade veio acompanhada de um clipe nada básico, diga-se de passagem, onde o cantor encarnou ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo para uma partida de basquete eletrizante contra o chefão das profundezas do Inferno.

Lil não surpreendeu os fãs – e o público pra lá de exigente – ao trazer este viés religioso e sarcástico para suas músicas, mas garantiu que o seu próximo disco promete grandes novidades e ritmos inéditos em sua carreira.

O projeto do rapper conta a participação da cantora Kesha, que já foi confirmada antes mesmo do lançamento do single “J Christ”. Estaremos de olho para acompanhar de pertinho esse novo projeto de Lil.

Can’t Get Enough

Jennifer Lopez não fazia um lançamento desde 2014, quando parou a carreira musical para focar no trabalho como atriz. “Can’t Get Enough” é o primeiro single de seu próximo disco de estúdio This Is Me… Now – nome que faz referência ao seu terceiro álbum, This Is Me… Then, lançado em 2002.

A faixa vem como uma cápsula do tempo, com aquele estilo do pop dos anos 2000 que todos amamos, além de algumas referências e samples de um dos clássicos de Sean Paul, “I’m Still In Love With You”.

“Can’t Get Enough” ainda chegou acompanhado de um clipe espetacular – no qual seu marido, Ben Affleck, participou da equipe de produção. Nele, JLo desvia de comentários ácidos e apostas feitas pelos seus próprios convidados, e ainda faz referência ao seu romance com Affleck, que, apesar de ter resultado em um término em 2004, foi reatado em 2021.

Face to face

Vamos conhecer rostos e vozes novos? Kenzie chega com o lançamento de “face to face”, com um clipe que retrata as etapas da solidão, saudade e inseguranças.

O vídeo fica ainda mais fofo quando vemos a participação de diversos de seus amigos mas, principalmente, de sua irmã mais velha Maddie Ziegler, que ficou conhecida por estrelar diversos clipes da Sia e por participar, ao lado de Kenzie, do reality show Dance Moms.

Quem aí está pronto para enfrentar os desafios depois dessa música?

Houdini

Dona e proprietária dos tamborzinhos mais famosos da indústria musical, Dua Lipa pegou os fãs de surpresa na tarde desta última sexta-feira após divulgar a versão ao vivo e estendida do seu último lançamento, a faixa “Houdini”.

Apostando novamente em projetos perfeitos para se jogar na pista de dança, a cantora britânica disponibilizou esta semana 3 novas versões do single lançado em novembro de 2023.

A primeira conta com uma performance completamente ao vivo, onde Dua mostra que é uma cantora munida de técnicas vocais autênticas e espontâneas, digna de diversos Grammys.

A segunda faixa conta com a participação e mixagem do DJ alemão Adam Port, que também assina a produção do projeto. “Houdini Remix” é perfeita para esquecer dos problemas e se divertir na balada com os amigos ou para dar aquele singelo play enquanto toma uma taça de vinho no sofá. Se joga, pois Dua Lipa está de volta!

Tá Gostosin

Já podemos dar início às playlists de Carnaval? Segundo o mais novo lançamento da banda baiana ÀTTOXXÁ, sim!

Abrindo em grande estilo a temporada de hits para o Carnaval 2024, a banda convidou o famoso grupo de axé baianos dos anos 90, “É o Tchan”, para a faixa “Tá Gostosin”, lançada no fim desta semana.

Com uma batida contagiante que envolve o melhor do afrobeat e do icônico pagodão baiano – ritmo que vem dominando as principais paradas musicais brasileiras – a faixa vai te transportar para a folia energizante dos blocos de Carnaval de rua em Salvador, fazendo com que ninguém fique parado. É o aquecimento para a maior festa do ano!

Deep In Your Love

Alok está de volta com “Deep In Your Love”, seu mais novo lançamento internacional em parceria com Bebe Rexha, faixa que já tinha sido apresentada ao público durante o show do artista no Tomorrowland Brasil.

A letra celebra o amor e o desejo de viver, e nós amamos!

Nossa Resenha

Esbanjando muita simpatia e música boa, o trio fluminense Os Garotin, formado pelos músicos Cupertino, Anchietx e Leo Guima, vai conquistar o seu coração – e também a sua playlist – com o lançamento da faixa “Nossa Resenha”, ao lado do grandioso e icônico Caetano Veloso.

Após viralizar com a faixa “Zero a Cem”, lançada em agosto de 2023, a banda vem com essa pegada bastante descontraída e alto astral, perfeita para praticamente todos os momentos.

Soundtrack de Mean Girls

Isso é tão barro! Bota a sua roupa rosa, porque Mean Girls está (mais uma vez) em cartaz nos cinemas, desta vez sendo uma adaptação da versão musical da Broadway, com ninguém menos que Reneé Rapp como Regina George – lembrando que ela já tinha interpretado George nos palcos.

Fora dos cinemas, nós, amantes da música, também estamos comemorando com a chegada do soundtrack oficial de Mean Girls, que conta com 13 faixas, dentre as quais a grande maioria é adaptada da Broadway.

A faixa que vem recebendo mais destaque durante a semana é “World Burn”, a música solo de Regina George, que destaca a força e o poder que a personagem tem na ponta dos dedos.

Ela, com toda certeza, quer ver o mundo queimar!

Bota Niña

O reggaetown está dominando o mundo, e Bad Gyal pode provar isso! Contagiando a todos com um dos ritmos mais aclamados dos últimos tempos, a cantora espanhola acaba de lançar a faixa “Bota Niña”, ao lado da nossa icônica girl from Rio, Anitta.

A faixa lançada esta essa semana conta com efeitos sonoros característicos do reggaetown e, claro, com os vocais que somente Anitta poderia entregar. Vale lembrar que Bad Gyal é uma das promessas para a música latina em 2024. Será que vem mais hit por aí? Estaremos de olho.

E os lançamentos podem ter acabado, mas você aproveita tudo na nossa playlist no Spotify!