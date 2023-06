Kendrick Lamar, Thundercat e Soffi Tukker são confirmados no GP Week 2023

O rapper americano Kendrick Lamar retorna ao Brasil após 4 anos em uma única apresentação no GP Week, festival que comemora a rodada do Grande Prêmio da Fórmula 1 no Brasil. Outros nomes como o músico Thundercat e o duo Soffi Tukker também foram confirmados nesta segunda-feira, 26, para apresentações que acontecem no dia 05 de novembro.

DAMN! KENDRICK LAMAR NO @GPWeekSP 🐐🔥 No dia 5 de novembro, @kendricklamar, em apresentação única no Brasil, @Thundercat e @sofitukker irão dominar o Allianz Parque em mais um dia de GPWeek! 🎟 As vendas abrem nesta quarta-feira (28), a partir do meio-dia, na Eventim. pic.twitter.com/RDVMxwcGUb — 30e (@30ebr) June 26, 2023

Em maio nomes como de Halsey, Swedish House Mafia, Machine Gun Kelly e JXDN também foram confirmados para apresentações no dia 04 de novembro.

O GPWeek está de volta! Apresentando o Line Up completo para 2023! Quem está animado para ver @swedishhousemafia, @iamhalsey, @machinegunkelly e @jadenhossler no palco? As vendas abrem amanhã, 9 de maio, às 10h, na @eventimbrasil e ao meio-dia na bilheteria oficial#GPWeek pic.twitter.com/tbqizKZRBd — 30e (@30ebr) May 8, 2023

As vendas de ingressos para o dia 04 já estão disponíveis no site da Eventim e na bilheteria do Estádio do Allianz Parque, onde acontecerão os shows, por a partir de R$195,00. Já os ingressos para o dia 05 de novembro, estarão disponíveis a partir desta quarta-feira, 28, ao meio-dia no site às 13h na bilheteria do Portão A do estádio.

Kendrick Lamar deve retornar e agitar o público com a apresentação de grandes hits como “Alright”, “Loyalty”, “Money Trees” e também com músicas de seu novo álbum, “Mr. Morale & the Big Steppers”, lançado em maio de 2022, vencedor do Grammy de Melhor Álbum de Rap em 2023.

Para mais informações sobre a venda de ingressos e programação completo do festival acesse o site do evento.