Elton John encerra festival com o seu último show no Reino Unido

Encerrando o último dia do Festival Glastonbury na Inglaterra, o cantor Elton John emocionou o público neste domingo, 27, com o que pode ser seu último show em terras inglesas. O astro de grandes hits do anos 1960, 1970 e 1980 está em turnê mundial de despedida e não decepcionou seus fãs conterrâneos:

“É uma noite muito especial e emotiva para mim. Este pode ser meu último show na Inglaterra, na Grã-Bretanha, então é melhor eu tocar bem e entretê-los”, acrescentou o cantor e compositor.

Cantando os clássicos como Goodbye Yellow Brick Road, Sacrifice, Candle in the Wind, entre outros, o show contou também com convidados especiais: Brandon Flowers, vocalista do The Killers, convidado de John para cantar a balada Tiny Dancer e Rina Sawayama em Don’t go Breaking My Heart.

Ele também dedicou Don’t Let the Sun Go Down on Me ao amigo George Michael, falecido em junho de 2016, que teria completado 60 anos na mesma noite. Emocionado, o artista britânico declarou-se aos fãs e afirmou que sua carreira ficará marcada na memória:

Continua após a publicidade

Elton John just played his last UK show tonight at Glastonbury with an awesome tribute for George Michael on what would’ve been his 60th Birthday playing “Don’t Let The Sun Go Down On Me” pic.twitter.com/3XRdF6FgC3 — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 26, 2023

“Tem sido uma jornada incrível e eu tive os melhores momentos. Eu nunca vou esquecer vocês – vocês estão na minha cabeça, no meu coração e na minha alma”.

O cantor ainda se apresenta em Estocolmo, no dia 8 de julho, para uma apresentação final.