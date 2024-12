Isabel Fillardis lança autobiografia: “No livro, coloco a maternidade de forma não romântica”

Completando 30 anos de carreira, a atriz Isabel Fillardis lançou sua autobiografia, “Muito prazer, Isabel: Cristina e Fillardis”. Um dos focos da obra, a maternidade, é descrita pela própria como não romântica, palpável e distante dos contos de fadas. “Ser mãe é algo muito sério, um trabalho, é o maior trabalho de uma mulher, eu diria, porque não é fácil gestar, colocar no mundo e orientar a ser uma pessoa do bem”.

Com o tempo, tudo vai se acertando, e o olhar para o mundo muda bastante. “Eu desenvolvi mais empatia, aprendi que você precisa estar num constante aprendizado quando se é mãe”, descreve Isabel. Mãe de três filhos, a maternidade atípica de Fillardis sempre foi um tópico de destaque em sua vida, algo que ela nunca deixou de compartilhar com o público.

Aliás, o novo livro de Isabel vem sendo muito bem recebido. “Eu tenho tido vários feedbacks através do meu direct, os leitores estão começando a ler e me mandar mensagens. Pessoas das mais variadas idades, gêneros e etnias, então eu acredito que essa obra vai ter uma penetração bem grande assim como eu desejei”, relata.

Uma carreira de sucesso

Reconhecida por seus papéis na televisão, esse não era o sonho inicial de Fillardis. “Para ser bem sincera, ninguém me inspirou a ser atriz, eu sempre quis ser modelo antes de começar na televisão”. Foi apenas depois de suas primeiras novelas que a estrela percebeu que atuar fazia parte da sua vida, de sua essência.

Pioneira, Isabel entrou na teledramaturgia em um momento em que atrizes e atores negros ocupavam poucos espaços. Questionada sobre como se sente por ter aberto portas para tantas outras que vieram posteriormente, Fillardis é comedida. “ É difícil responder essa pergunta, mas olhando de fora, sim, eu influenciei. Acho que tornei possível estar e ocupar espaços, a representatividade é realmente algo essencial para que a gente rompa barreiras”.

Atualmente, Isabel acredita que existe um maior espaço dentro da mídia para as pessoas negras, até mesmo um ambiente mais empático. “Eu entendo, porém, que essa abertura é, em boa parte, por uma questão econômica. Nós consumimos muito, o povo preto consome sim e quer se ver em todos os lugares. Nós somos a maioria da população desse país”, alerta Fillardis.

Antenada nas mudanças de mercado, Isabel é agora também procurada por marcas para produções em redes sociais. Sua demora em começar o trabalho como influenciadora, as exigências de números de audiência e principalmente o etarismo dificultaram a sua inserção. Mas, para a estrela, as marcas vêm tentando, aos poucos, desfazer as barreiras de idade.

Sobre o futuro, Isabel afirma querer escrever outros livros quando surgirem novas ideias e inspirações, descrevendo o processo como “muito prazeroso”. A atriz promete fazer tudo aquilo que lhe der vontade, chegando onde seu coração e sua arte a levarem, abrindo novas frentes e atuando nos projetos possíveis. “Então, o futuro é agora! É o que a gente está plantando”.

