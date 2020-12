Indiana Jones estará de volta em 2022, sem Steven Spielberg

A Disney anunciou que Harrison Ford, de 78 anos, voltará a interpretar Indiana Jones no quinto e último filme da franquia, que deve ser lançado em 2022.

“Estamos em pré-produção para o próximo e último episódio de Indiana Jones. E, claro, o próprio Indy, [papel de] Harrison Ford, estará de volta para finalizar a jornada desse personagem icônico”, afirmou a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, durante uma conferência da Disney realizada na semana passada.

As gravações do novo filme devem começar na primavera de 2021 e não serão comandadas por Steven Spielberg, que dirigiu todos os outros episódios da saga. James Mangold, que dirigiu grandes sucessos como Wolverine e Ford vs Ferrari, assumirá seu lugar na nova produção.

Harrison Ford assumiu pela primeira vez o papel de Indiana Jones em 1981, em “Os Caçadores da Arca Perdida”, o primeiro filme da série. O ator ficou famoso por interpretar Han Solo, em Star Wars.

O sucesso da saga Indiana Jones foi tão grande que o filme ganhou três continuações: “Indiana Jones e o Templo da Perdição”, de 1984, “Indiana Jones e a Última Cruzada”, de 1989, e “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”, de 2008.

O quinto e último filme da franquia foi anunciado pela Disney em 2016 e, inicialmente, a estreia estava prevista para 2019. Porém, devido a desentendimentos entre os produtores e Steven Spielberg, além da pandemia de Covid-19 neste ano, o início das gravações foi adiado.

