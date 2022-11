Ícaro Silva: “Eu quero ver a cultura preta queer num lugar gracioso”

Um resgate que você fez, inclusive, no teatro-musical The Black Stars. Pensando nessa missão, quais comunidades você gosta de construir, considerando a sua relação com o público?

Eu queria ter uma carreira mais low profile. Porém, aos 16, veio Malhação e, com ela, um contato com a fama bastante traumático. As realidades brasileiras e os arquétipos construídos estão presentes. Por muitas vezes, eu via refletido em mim, mesmo sendo uma pessoa famosa, esse subjugo que o racismo traz ou a naturalização da superexposição. São vários atravessamentos que fazem parte da experiência de uma pessoa preta queer no Brasil.

Fui ficando mais velho e com um pé atrás para falar. Queria ser reconhecido pelo meu trabalho e não por viralizar nas redes sociais; quero que as pessoas me vejam no teatro e na TV, e que aquilo encha os olhos delas. Contudo, nos últimos anos, percebi o quanto as coisas que eu falo geram identificação. E isso é poderoso, ainda: é uma chave transformadora, porque a gente entende que a nossa história [enquanto país] é conturbada. Estamos vivendo um momento de polarização extrema, e você vê que não existe espaço para escuta. Quando eu me percebo transformador nos meus discursos ou nos meus trabalhos, vejo que temos a chance de construir algo novo. Por isso, agora, o meu contato com o público vai no sentido de absorver e aprender.