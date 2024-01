Alguém procurando uma maneira de adiantar a folia? O calendário oficial do Carnaval pode até estabelecer que a celebração começa no dia 10 de fevereiro e vai até dia 13, mas isso não significa que não podemos iniciar as comemorações antes do período. Em diversas cidades do país, incluindo São Paulo, o pré-Carnaval já é uma tradição, sendo marcado por festas, eventos e, claro, muitos bloquinhos pela cidade. Em 2024, a prefeitura estabeleceu que o pré-Carnaval de 2024 ocorrerá nos dias 3 e 4 de fevereiro – mas se depender de nós, já começamos essa semana mesmo.

Guia de blocos de rua no pré-Carnaval de SP

Sábado, 27 de janeiro

Desfile do Balatubloco | Ipiranga

O Desfile do Balatubloco se apresenta no pré-Carnaval de São Paulo desde 2016, e reúne os ritmistas das principais baterias universitárias do Brasil para festejar a chegada do verão e do Carnaval. Este ano, o bloco faz um desfile antecipado no dia 27 de janeiro a partir das 11h00, dando início à farra na Rua Aida Ipiranga.

Para os que curtem um bom after, o Balatubloco continua com as batucadas a partir das 13h00 e tem previsão de chegar até às 22:00. Diferente do desfile, o after tem ingressos a partir de R$30.

Onde: Rua Aída Ipiranga, Ipiranga

Horário: 11h00

Quanto: Gratuito

Ensaio Bloco Jah É | Freguesia do Ó

Todos sabemos que os ensaios de Carnaval dão uma ótima celebração. O Ensaio Bloco Jah É é a festa perfeita para quem curte reggae. O ensaio aberto ocorre no Largo da Matriz de Nossa Senhora Do Ó, a partir das 17h00.

Continua após a publicidade

Onde: Largo da Matriz de Nossa Senhora Do Ó

Horário: 17h00

Quanto: Gratuito

Ensaio Aberto Bloco Nu Interessa | Itaim

Este ano, o Ensaio do Bloco Nu Interessa vai homenagear ninguém menos que a pantera cor-de-rosa! O bloco é conhecido pela sua grande ênfase no samba, então prepare os pés para um dia de muita dança e emoção pelas ruas de Itaim.

O ensaio aberto está previsto para acontecer a partir das 14h14 – isso mesmo, olha a exatidão do horário – na Rua Bissau, 50. Já o bloco deve ocorrer no dia 3 de fevereiro, sendo necessário adquirir um ingresso, além de haver venda de fantasias.

Continua após a publicidade

Onde: Rua Bissau, 50, Itaim

Horário: 14h14

Quanto: Gratuito

Domingo, 28 de janeiro

Ensaios do Baixo Augusta – Dia 3 | Bom Retiro

Os blocos do Baixo Augusta são os mais tradicionais da cidade, e não tem melhor forma de começar o esquenta do que indo nos ensaios! O terceiro ensaio está marcado para o dia 28 de janeiro, na Rua Alameda Eduardo Prado, no Bom Retiro, e já promete samba e muito funk.

Onde: Rua Alameda Eduardo Prado, 474, Bom Retiro

Continua após a publicidade

Horário: 14h00

Ensaio do bloco Vai Biduh | Ateliê da Bexiga

No coração da Bexiga, o bloco Vai Biduh ganha seu próprio ensaio, com muito samba e uma temática LGBTQIA+, com uma festa aberta a todos e que promete muita folia. O ensaio deve passar pela Rua Conselheiro Ramalho, 945, a partir das 15h00. Hora da festa!

Onde: Rua Conselheiro Ramalho

Horário: 15h00

Quanto: Gratuito

Sábado, 3 de fevereiro

Love Life | Moema

O bloco Love Life é mais um dos tradicionais blocos da cidade, e está de volta para mais uma edição, desta vez com a participação de Lia Clark e Vânia Saraiva.

Continua após a publicidade

O bloco está previsto para desfilar em Moema, saindo da Avenida Hélio Pellegrino, a partir das 10h00 e com dispersão prevista para 17h00. Mas se você quiser curtir a apresentação de Clark, ela estará desfilando a partir das 12h30, enquanto Saraiva entrará ao palco às 15h45.

Onde: Av. Helio Pellegrino, 200, Moema

Horário: 10h00

Quanto: Gratuito

Bloco Casa Comigo | Pinheiros

O bloco Casa Comigo foi fundado em 2013, na Vila Beatriz, com a proposta de fazer uma folia aberta e democrática – e, claro, logo virou um fenômeno nas ruas da cidade, atraindo multidões para a curtição. Hoje em dia, o Casa Comigo é celebrado no bairro Pinheiros, com início na Rua Henrique Schaumann.

Continua após a publicidade

A concentração ocorre a partir das 11h00 na altura do número 567. O tema deste ano será Funk Love Baile, com uma homenagem ao movimento funk – já vai pensando no look. A festa contará com participação do Baile da Dz7 e apresentação do cantor Buchecha, que trará hits vindos direto dos anos 1990, como “Só Love” e “Quero Te Encontrar”.

Onde: Rua Henrique Schaumann, 567 – Pinheiros, Zona Oeste

Horário: 11h00

Quanto: Gratuito

Bloco da Favorita | Santo Amaro

Diretamente do Rio de Janeiro, o Bloco da Favorita ganha mais um desfile na cidade de São Paulo, também com muito funk. O trajeto terá início na Rua Laguna, entre a Rua Bragança Paulista e a Rua Castro Verde, na região de Santo Amaro, a partir das 11h00 e tendo dispersão prevista para as 16h00.

Onde: Rua Laguna com a Rua Bragança Paulista

Horário: 11h00

Quanto: Gratuito

Carnavelhas | Centro

Procurando por uma alternativa que vá para além do funk? Temos! O bloco Carnavelhas é apresentado pela banda dos anos 1980, Velhas Virgens, que se dedica a criar um bloco com marchinhas e músicas carnavalescas com arranjos de rock.

Neste pré-Carnaval, o Carnavelhas está previsto para desfilar na região do centro da cidade, com um trajeto que passa pela Praça da República até a Avenida Ipiranga, com concentração a partir das 12h00 e dispersão perto das 17h00. Agora sim, hora de um bom rock de Carnaval!

Onde: Praça da República, Centro

Horário: 12h00

Quanto: Gratuito

Domingo, 4 de fevereiro

Acadêmicos do Baixo Augusta | Centro

Fundado em 2009, o Acadêmicos do Baixo Augusta é um dos maiores blocos da capital, e já chegou a reunir mais de 1 milhão de pessoas – haja folia! E este Carnaval será ainda mais especial, pois o bloco celebrará 15 anos de história.

O tema da vez é “Resiste Amor SP”, com participação de Criolo, Fafá de Belém, Jaloo, Tulipa Ruiz, Marisa Orth, Simoninha e a Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

E ainda falando em participações especiais, Thelminha será a diva do bloco!

Onde: Rua da Consolação com a Avenida Paulista

Horário: 14h00

Quanto: Gratuito

Megabloco do Fervo | Santana

O Megabloco do Fervo é conhecido por ser uma dos maiores da Zona Norte de São Paulo. Em 2024, o bloco está previsto para desfilar em Santana, com concentração a partir das 13h00. O trajeto deve começar pela Avenida Luis Dumont Villares, 1501. Quem já está escolhendo a melhor roupa para sambar?

Onde: Avenida Luis Dumont Villares, 1501, Santana

Horário: 13h00

Quanto: Gratuito

Bloco da Lexa | Barra Funda

Quem aí quer se agitar com a Lexa? A artista terá seu próprio bloco na cidade de São Paulo, e já promete que várias atrações serão reveladas durante a semana. O bloco deve desfilar no bairro da Barra Funda, com concentração a partir das 13h00.

Onde: Avenida Marquês de São Vicente, 230, Barra Funda

Horário: 13h00

Quanto: Gratuito

Saia da Chita | Pompéia

Se você está procurando um bloco de rua raiz, o Saia de Chita é para você! Desfilando desde 2007, o bloco traz uma composição autoral e, ainda, se destaca pela pluralidade em ritmos. E eles só tem uma regra: trajes que contagiem alegria! O Saia de Chita deve começar sua concentração por volta das 8h00 na Rua Gurupá, 03, na Pompéia.

Onde: Rua Gurupá, 03, Pompéia

Horário: 08h00

Quanto: Gratuito

Agora, aproveite a folia e viva o Carnaval com a Claudia!