19ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’ ganha data de estreia; confira

Mesmo após dezoito temporadas, a série Grey’s Anatomy permanece sendo um sucesso estrondoso em diversos países —principalmente no Brasil. E no início deste ano, a Sony confirmou que a produção televisiva foi renovada para a sua décima nona temporada. O melhor de tudo? Os episódios já têm data para serem exibidos em território nacional.

Data de estreia da 19ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’

Anote na agenda: os novos capítulos serão exibidos no Sony Channel a partir do dia 17 de janeiro, às 21h, horário de Brasília. A produção também estará disponível no catálogo do Star+.

Trama da nova temporada

As novidades desta nova temporada giram em torno do retorno definitivo de Addison Montgomery, interpretada pela atriz Kate Walsh, e a adição de cinco novos residentes na rotina agitada do hospital.

Segundo a sinopse oficial, os médicos do Grey Sloan Memorial Hospital/Seattle Grace Hospital, unidos pelo trabalho exaustivo, se esforçarão para conciliar os dramas profissionais com os pessoais, sem sucesso.

Ellen Pompeo ainda vai dar as caras

Mesmo após a morte de sua personagem, Ellen Pompeo (que interpretava Meredith Grey), revelou que deve fazer algumas aparições nos novos episódios, através de narrações e cenas de flashbacks.

Última temporada?

Os novos episódios já foram disponibilizados nos Estados Unidos em outubro de 2022. Inclusive, após a exibição dos capítulos, o público passou a desconfiar que o seriado será encerrado na 19ª temporada. Será?