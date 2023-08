Vozes do Amanhã: Projeto musical promove encontros históricos da MPB

Em outubro, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, se torna palco de encontros históricos da música brasileira. Através do projeto Vozes do Amanhã, o centro cultural será tomado por uma série de shows em que artistas já estabelecidos se unem aos novos ícones da cena, compartilhando o mesmo palco. As apresentações confirmadas contam com presença de Maria Bethânia, Tim Bernardes, Criolo, Silva, Marcos Valle, Tulipa Ruiz, Russo Passapusso e a dupla Antonio Carlos & Jocafi.

A iniciativa, idealizada e realizada pela Syntese, Coala Music e Fábrica, acontece nos dias 07 e 08 de outubro, sábado e domingo. O evento tem o objetivo de criar encontros memoráveis entre diversas gerações da música popular brasileira, e os shows acontecem no espelho d’água do emblemático do museu.

Confira a programação abaixo:

07/10 – O projeto começa com a apresentação de Alto da Maravilha, de Russo Passapusso com a dupla Antonio Carlos & Jocafi. Na sequência, teremos Criolo com Leci Brandão, importante referência do samba, e a sensação capixaba Silva.

08/10 – Marcos Valle se junta à Tulipa Ruiz. Para completar a performance, temos Maria Bethânia com Tim Bernardes – eles já trabalharam juntos na faixa “Prudência”, composição do cantor.

Como citamos acima, o Vozes do Amanhã acontece nos dias 7 e 8 de outubro, no Museu do Amanhã (Praça Mauá, 1 – Centro – Rio de Janeiro – RJ), para mais informações sobre ingressos clique aqui.