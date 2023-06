Ana Castela: conheça o fenômeno musical brasileiro

Ana Flávia Castela, também conhecida como boiadeira, é uma jovem de 19 anos que conquistou as paradas musicais com seu talento e carisma. Você até pode não ter escutado o nome da artista, mas com certeza já ouviu alguma música sertaneja dela, seja “Nosso Quadro, Dona de Mim” ou “Pipoco”. Sim, ela ganhou o coração do público brasileiro em tempo recorde! Hoje, trouxemos tudo o que você precisa saber sobre ela.

Onde ela nasceu?

Ana Castela nasceu em Sete Quedas, cidade que faz fronteira com o Paraguai, no interior do Mato Grosso do Sul. Em 2020, ela se mudou para Campo Mourão, no Paraná, para terminar os estudos, com o objetivo de fazer faculdade de medicina. Por conta da pandemia da Covid-19, Ana abandonou os estudos e foi passar um tempo na fazenda do avô paterno, no Paraguai, com uma turma de amigos.

Quem é o namorado de Ana Castela?

Gustavo Mioto mantém um relacionamento com a cantora Ana Castela. Eles assumiram o compromisso em 12 de junho, dia dos namorados, mas antes disso já haviam rumores de que eles estavam juntos.

Como começou a carreira de Ana Castela?

Desde cedo, a artista teve contato com a fazenda. Graças a isso, ela aprendeu a realizar tarefas do campo, andar de cavalo e pilotar tratores. Mas seu sonho não estava ligado nem a esse mundo, nem à música. Na verdade, ela desejava ser médica.

Em uma brincadeira, Ana gravou um vídeo cantando a música Vaqueiro Apaixonado. Mesmo sem compromisso, a gravação fez sucesso no Twitter e rendeu milhares de seguidores no Instagram. Depois disso, ela foi chamada para gravar Boiadeira, que tem mais de 55 milhões de visualizações no YouTube.

Os recordes de Ana Castela

Embora a carreira de Ana Castela seja curta, a artista é um grande destaque do Brasil quando o assunto são números expressivos. Ela coleciona mais de 680 milhões de views no YouTube, cerca de 15 milhões ouvintes mensais no Spotify e 7,7 milhões de seguidores no Tik Tok.

Ana Castela: o empoderamento feminino no agro

O mercado de música sertaneja historicamente é mais ocupado por homens do que por mulheres. Nomes como Marília Mendonça e Maiara e Maraisa foram importantes para abrir espaço e colocar as pessoas do sexo feminino em pé de igualdade aos do masculino. Ana, cantora da nova geração, mantém esse legado e continua inspirando mais e mais garotas.