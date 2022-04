Grammy Awards 2022 acontece hoje! Veja onde assistir, horários e mais

O Grammy Awards 2022 — maior premiação musical do mundo — acontece hoje em Las Vegas, nos Estados Unidos. E claro, você não vai querer ficar de fora, né? Artistas como Lady Gaga, Billie Eilish e Olivia Rodrigo estão com performances confirmadas na cerimônia.

Doja Cat, Justin Bieber e Lil Nas X também aparecem entre os indicados, e caso deem sorte, poderão levar grandes troféus para casa. Confira a seguir, onde assistir ao evento, horários e performances confirmadas:

Onde assistir ao Grammy Awards 2022

Aqui no Brasil, a cerimônia será transmitida com exclusividade pela TNT, às 21h. Já o tapete vermelho terá início às 19h30, nas redes sociais do Recording Academy.

Performances confirmadas

A banda Foo Fighters estava confirmada na cerimônia, mas cancelou a apresentação após a morte do baterista Taylor Hawkins. Além disso, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt e Rachel Zegler unem forças para homenagear o compositor Stephen Sondheim, que faleceu em novembro do ano passado. Confira a lista completa:

Allison Russell

Aymée Nuviola

Billie Eilish

Billy Strings

Brandi Carlile

Brothers Osborne

BTS

Carrie Underwood

Chris Stapleton

Curtis Stewart

Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt e Rachel Zegler

H.E.R.

J Balvin e Maria Becerra

Jimmie Allen

Jon Batiste

John Legend

Lady Gaga

Ledisi

Lil Nas X e Jack Harlow

Madison Cunningham, Falu, Nnenna Freelon, Kalani Pe’a, John Popper e the Isaacs

Maverick City Music

Mon Laferte

Nas

Olivia Rodrigo

Silk Sonic