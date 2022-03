Lollapalooza: show do Foo Fighters é cancelado após morte do baterista

A apresentação da banda Foo Fighters no Lollapalooza Brasil 2022, prevista para acontecer neste domingo (27), foi cancelada após a morte do baterista, Taylor Hawkins. O músico de 50 anos foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (25), na Colômbia, e a informação foi divulgada nesta manhã pela própria banda em suas redes sociais.

“A família Foo Fighters está devastada com a trágica e prematura perda do nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e risada contagiosa viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos que a privacidade deles seja tratada com o maior respeito nesse momento inimaginavelmente difícil”, diz o comunicado publicado nesta manhã no Twitter.

A morte

Segundo o jornal colombiano Semana, o baterista foi encontrado em um hotel na capital de Bogotá, e a polícia ainda investiga as causas. A banda tocaria no festival Estereopìcnic, que anunciou o cancelamento de toda a turnê sul-americana da banda. Apesar de ainda não ter sido confirmado oficialmente pelo Lollapalooza Brasil, fãs e imprensa já consideram a apresentação cancelada.

Trajetória no Foo Fighters

Hawkins passou a integrar o Foo Fighters em 1997, depois de um atrito entre o vocalista Dave Grohl e o baterista William Goldsmith, logo após a gravação do segundo álbum da banda, o The Colour and the Shape.

Grohl procurou o baterista, que antes teve uma breve passagem pela banda de Alanis Morissette, por indicação de um amigo. Além do trabalho principal com o Foo Fighters, Hawkins também tocou o projeto paralelo Taylor Hawkins and the Coattail Riders.

O músico deixa a esposa, Alyson Hawkins, e três filhos, Oliver Shane (16 anos), Annabele (13 anos) e Everleigh (8 anos).