Gostou de ‘A Substância’? Então você precisa conhecer estes outros 9 filmes

Desde sua estreia, o filme A Substância rapidamente conquistou o público internacional e se firmou como uma das grandes sensações de 2024. A obra aborda a pressão estética imposta às mulheres, destacando-se por explorar o tema através do body horror, um subgênero do terror que explora transformações grotescas do corpo humano.

Inspirados por essa abordagem, selecionamos outros filmes que exploram a pressão enfrentada por mulheres na sociedade. Se você curtiu A Substância, confira estas recomendações:

Devorar

Hunter, uma dona de casa aparentemente perfeita, começa a sentir o peso das expectativas dos sogros controladores e do marido “ideal”. Ao tentar lidar com a pressão da família, ela desenvolve o hábito compulsivo de engolir objetos, trazendo à tona traumas profundos.

Onde assistir: Amazon Prime Video

A Morte Lhe Cai Bem

Depois de seu noivo a abandonar por uma famosa atriz, uma escritora ressurge 14 anos depois radiante no lançamento de seu livro. Obcecada pela juventude, a atriz recorre a uma poção misteriosa, mas o efeito rejuvenescedor traz consequências inimagináveis, unindo as rivais contra uma terrível maldição.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Replace: Maldição da Pele

Kira descobre que sua pele está envelhecendo rapidamente e, em desespero, começa a substituí-la pela pele de outras pessoas para manter a juventude.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Corpo Perfeito

Andie Burton, uma ginasta promissora, sonha em competir nas Olimpíadas, mas enfrenta a pressão para perder peso após ouvir comentários desdenhosos sobre seu corpo.

Onde assistir: Dinesy+

Linda de Morrer

Uma renomada cirurgiã plástica testa em si uma fórmula experimental contra celulites e acaba morrendo. Com a ajuda de um médium, retorna para impedir que a fórmula, com efeitos fatais, seja comercializada.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Titane

Considerado um dos grandes títulos do body horror dos últimos tempos, Titane acompanha uma jovem que, após um acidente de carro, precisa implantar uma placa de metal na cabeça. Ao sair do hospital, ela rejeita seus pais, desenvolve atração sexual por carros e mergulha em um turbilhão de questões sobre sexualidade e violência.

Onde assistir: Amazon Prime Video

A Mosca

Clássico de David Cronenberg, A Mosca conta a história de um cientista que tenta criar uma máquina de teletransporte, mas acidentalmente se funde com uma mosca, resultando em uma transformação grotesca e perturbadora.

Apesar de não abordar questões feministas como A Substância, a obra é um marco no cinema de body horror, sendo inclusive uma das claras inspirações para o longa protagonizado por Demi Moore.

Onde assistir: Disney+

Preciosa

Claireece Preciosa Jones sofre abusos psicológicos, físicos e sexuais de sua família. Grávida pela segunda vez do próprio pai, ela encontra esperança ao ingressar em uma escola alternativa, onde conhece uma professora que a ajuda.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Doente de Mim Mesma

Signe e Thomas vivem um relacionamento cheio de competitividade. Quando Thomas ganha fama como artista, Signe faz de tudo para chamar atenção, chegando ao ponto de ingerir um remédio que desfigura seu rosto.

Onde assistir: Amazon Prime Video

