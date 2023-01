Globo de Ouro 2023: confira onde assistir as produções vencedoras

Nesta terça-feira (10), a cerimônia do Globo de Ouro 2023 premiou algumas das produções mais aclamadas do ano passado. Aliás, “Os Fabelmans”, cinebiografia de Steven Spielberg, e “Os Banshees de Inisherin”, comédia dramática protagonizada por Colin Farrell, foram os maiores vencedores da noite.

O evento ainda contou com a presença de estrelas como Margot Robbie, Quentin Tarantino, Michelle Yeoh, Jennifer Coolidge e Jenna Ortega. Infelizmente, a premiação não foi transmitida oficialmente no Brasil. Contudo, é possível conferir as produções vencedoras nas plataformas de streaming e cinemas. Confira:

Os Fabelmans (Melhor Filme – Drama)

A semi-biografia de Steven Spielberg levou tanto o troféu de “Melhor Filme – Drama” como o de “Melhor Direção”.

Onde assistir: estreia nos cinemas em 12/01

Os Banshees de Inisherin (Melhor Filme – Comédia ou Musical)

A comédia estrelada por Colin Farrell e Brendan Gleeson vem disparando na corrida do Oscar. Ao que tudo indica, este será o maior destaque desta temporada de premiações. Vale lembrar que a obra também venceu os prêmios de “Melhor Roteiro” e “Melhor Ator em Filme de Comédia”, que foi para Farrell.

Onde assistir: estreia prevista nos cinemas para 02/02

Pinóquio (Melhor Filme de Animação)

A emocionante adaptação animada de Guillermo Del Toro foi extremamente elogiada em seu lançamento, e promete fazer ainda mais barulho nos próximos meses.

Onde assistir: Netflix

Argentina, 1985 (Melhor Filme Estrangeiro)

História verídica sobre os promotores públicos Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, que decidiram investigar a maior ditadura da Argentina.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Tár (Melhor Atriz em Filme – Drama)

Cate Blanchett levou o troféu de “Melhor Atriz – Drama” por sua performance arrepiante em “Tár”. Aliás, há uma enorme expectativa para que a estrela também vença o Oscar por sua atuação no filme dirigido por Todd Field.

Onde assistir: estreia nos cinemas em 26/01

Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo (Melhor Atriz em Filme – Comédia/Musical)

Michelle Yeoh foi prestigiada por sua performance em um dos filmes mais malucos (e aclamados) do ano passado.

Onde assistir: Disponível para aluguel no Amazon Video, iTunes e Google Play

Elvis (Melhor Ator em Filme – Drama)

Austin Butler levou o troféu para casa por sua performance na cinebiografia de Elvis dirigida por Baz Luhrmann, cineasta por trás de sucessos como “Moulin Rouge” e “O Grande Gatsby”.

Onde assistir: HBO Max

A Casa do Dragão (Melhor Série de TV – Drama)

O spinoff de “Game of Thrones” já começou com o pé direito, garantindo o troféu de “Melhor Série de TV – Drama” em sua primeira temporada.

Onde assistir: HBO Max

Abbott Elementary (Melhor Série de TV – Comédia ou Musical)

O seriado criado por Quinta Brunson sobre uma escola fictícia predominantemente negra na Filadélfia foi um dos destaques da premiação.

Onde assistir: Star+

The White Lotus (Melhor Série Limitada)

Não tinha como dar outro resultado: a produção, que é a sensação do momento, levou o prêmio de “Melhor Série Limitada” para casa. Jennifer Coolidge, a nossa querida Tanya, também foi prestigiada com o troféu de “Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie”.

Onde assistir: HBO Max

Dahmer: Um Canibal Americano (Melhor ator em série limitada)

Apesar das polêmicas levantadas no ano passado, “Dahmer: Um Canibal Americano” acabou rendendo o troféu de “Melhor Ator em Série Limitada” para Evan Peters.

Onde assistir: Netflix

The Dropout (Melhor atriz em série limitada)

Amanda Seyfried venceu a estatueta por sua atuação na minissérie, baseada em fatos reais, sobre a fraude da Theranos e da empresária norte-americana Elizabeth Holmes.

Onde assistir: Star+

Euphoria (Melhor Atriz em Série de TV – Drama)

Zendaya continua colhendo frutos por sua performance impecável como Rue em “Euphoria”. Na ocasião, a estrela superou nomes como Imelda Staunton (The Crown) e Emma D’arcy (A Casa do Dragão).

Onde assistir: HBO Max

Yellowstone (Melhor Ator em Série de TV – Drama)

Kevin Costner também foi reconhecido por sua performance em “Yellowstone”, série que acompanha o personagem John Dutton tentando proteger o seu rancho, o maior dos Estados Unidos, de um mundo corrupto.

Onde assistir: Paramount+