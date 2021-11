Gal Gadot encarna a Rainha Má no live action Branca de Neve

A intérprete da Mulher Maravilha agora também pode se tornar uma das vilãs mais conhecidas da Disney, a Rainha Má de Branca de Neve. Apesar de Gal Gadot ainda estar fazendo as considerações finais para finalmente começar a fazer o papel, ela já está bem animada com a possibilidade de ser a cara da Evil Queen.

“Eu não posso dizer muito além do fato de que estou tão animada e mal posso esperar para entrar no lugar e na coroa da Rainha Má”, contou em entrevista à People.

Quem assume o papel de Branca de Neve será a atriz Rachel Zegler conhecida pela atuação no filme Amor, sublime amor. A direção ficará por conta de Marc Webb famoso pelo longa 500 dias de verão e as músicas serão dos compositores Benj Pasek e Justin Paul que também produziram as faixas do live action Cruella.

A People também conta que Gal foi a primeira opção da Disney para incorporar a vilã. Por sua vez, a atriz ficou lisonjeada ao ser convocada depois de Angelina Jolie e Cate Blanchett viverem grandes figuras do mal do estúdio.

Com data de gravação prevista para 2022, o filme será o mais novo de uma sequência de releitura dos clássicos da Disney, junto com A pequena sereia que já começou as filmagens e contará com os atores Halle Bailey, Melissa McCarthy e Awkwafina.