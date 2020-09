Com flexibilização da quarentena, exposições de arte começam a reabrir

Centros culturais, galerias e instituições de arte estão entre os últimos endereços a reabrir na flexibilização da quarentena. O Rio de Janeiro iniciou este mês essa fase, mas com cautela. O Museu de Arte Moderna (MAM-Rio) reduziu a capacidade de visitantes e só abrirá quatro vezes por semana, além de oferecer agendamento online para percursos guiados, garantindo desse modo mais controle dos grupos. A partir de agora, a entrada não tem valor fixo, mas pede uma contribuição voluntária – assim, espera-se fomentar a participação do público no incentivo à cultura, que passa por um momento duro. A área externa ganha mais atenção: toda noite há projeção de um filme do artista Thiago Rocha Pitta nas paredes de vidro, vistas por quem passa, uma maneira de fortalecer a conexão entre o museu e a cidade.

Levar a arte para fora das galerias, expondo em áreas abertas, também foi uma das reinvenções em São Paulo. Uma fazenda em Itupeva, a 80 quilômetros da capital, recebe até 25 de outubro esculturas de artistas como Amilcar de Castro, Elisa Bracher, Hugo França e Iole de Freitas na mostra gratuita Novos Rumos, que exige agendamento (contato@arthomage.com.br). É um escape do isolamento.