Filmes sobre Suzane Von Richthofen ganham trailer; Assista

“A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, filmes que retratam o caso Suzane Von Richthofen, acabam de ter seu trailer divulgado nesta segunda-feira (3). As produções, inicialmente previstas para estrear em 2019, chegarão simultaneamente aos cinemas em 2 de abril.

Ambicioso, o projeto se propõe a contar o crime tanto a partir da perspectiva de Suzane, quanto de Daniel Cravinhos, namorado da jovem e cúmplice nos assassinatos de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane. Para que os espectadores possam ter uma experiência completa, os longas serão exibidos em sessões alternadas nas salas.

Explorando a ideia de que todo fato tem mais de uma versão, os produtores e roteiristas construíram as tramas com base nos autos do processo, analisando provas, depoimentos, evidências e outros elementos registrados pela Justiça. Os autores do crime não tiveram qualquer participação na construção dos filmes e não receberão nada por eles, garante a produção.

Desde seu anúncio, em julho de 2018, o projeto tem recebido diversas críticas por abordar um caso ainda recente na memória brasileira e bastante controverso. Suzane, Daniel e seu irmão Cristian Cravinhos assassinaram Manfred e Marísia em outubro de 2002. Julgada como mentora do crime, a jovem foi condenada a 39 anos de prisão. Já os irmãos receberam pena de 38 anos e 11 meses e 38 anos e 6 meses, respectivamente.

A escolha da atriz que interpretará Suzane também deu o que falar. Famosa por ser a Khadija de “O Clone” e por “Chiquititas”, Carla Diaz admitiu ter tido dificuldades em interpretar Richthofen, dada a profundidade exigida pela personagem. “Aprendi a lidar com as cenas psicologicamente fortes. É claro que fiquei ansiosa em muitos momentos, já que nunca tinha feito nada com uma carga emocional tão pesada, ainda mais por se tratar de uma história real”, declarou ela em entrevista a jornalista Patrícia Kogut.

Confira a seguir o trailer: