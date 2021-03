7 filmes para assistir com a família na Netflix nesta Páscoa

Se a recomendação é ficar em casa e evitar as aglomerações, selecionar alguns filmes é a pedida para entreter a família neste feriado de Páscoa. Para quem não tem muita paciência de ficar procurando opções no cardápio da Netflix, selecionamos algumas sugestões.

De lançamentos do portfólio do streaming a clássicos para agradar pais e filhos, confira sete filmes leves e que são para toda família. Prepare a pipoca e aperte o play:

Pequenos Grandes Heróis

O filme é do mesmo diretor de “Pequenos Espiões”, Robert Rodriguez e promete matar as saudades dos fãs da trama. Raptados por alienígenas, os super-heróis da Terra agora dependem das novas gerações para serem resgatados. Só que seus filhos precisarão primeiro aprender a trabalhar em equipe para que o plano dê certo. Boyd Holbrook, Christian Slater, Chris McDonald e Adriana Barraza estão no elenco Ano:2020. Duração:1h40

Dia do Sim

Imagine um dia em que todas as respostas para os seus filhos são sim. Pois é esse o argumento do filme que tem Jennifer Garner,Edgar Ramírez e Jenna Ortega no elenco. Para contrabalancear tantos “nãos”, um casal decide satisfazer os desejos dos filhos, sem regras. As aventuras tomam proporções inimagináveis e podem agradar toda a família, além de provocar uma reflexão sobre os limites e regras da educação. Aliás, a atriz Jennifer Garner conversou com CLAUDIA sobre o filme e você pode conferir a reportagem completa aqui. Ano: 2021 Duração: 1h29

Em Busca de Ohana

Lançamento na grade da Netflix, o filme é uma comédia de ação e traz um casal de irmãos que mora em Nova York mas está de férias no Havaí. Os dois se conectam com a família e as origens havaiana ao mesmo tempo em que procuram um tesouro perdido. Tem Kea Peahu,Alex Aiono,Lindsay Watson no elenco. Ano: 2021. Duração 2h03

A Semana da Minha Vida

Um musical gospel para quem quer entrar em família no clima mais religioso do feriado. O filme traz a história de um adolescente rebelde que descobre o seu lugar justamente em um acampamento cristão, algo que ele nunca poderia imaginar. Com Kevin Quinn,Bailee Madison,Jahbril Cook no elenco. Ano: 2021. Duração: 1h37

Continua após a publicidade

Karate Kid – A hora da Verdade

Um clássico dos anos 1980 que pode ser uma boa pedida nessa Páscoa, pois traz ensinamentos valiosos, além de uma boa história. Tudo começa quando um garoto se vê ameaçado por colegas na escola e encontra um mestre de artes marciais que o ensina bem mais do que karatê. Ano: 1984 Duração: 2h06

Matilda

Por falar em clássico, esse filme da década de 1990 em que uma garota descobre que tem poderes especiais é outra sugestão para assistir em família e ficar em casa nessa Páscoa. Matilda que sobre com a diretora da escola e é atormentada pelos pais decide usar seus talentos para se defender das agressões. Com Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman no elenco. Ano: 1996. Duração 1h38.

De volta para o Futuro

O primeiro filme da famosa e aclamada trilogia é um clássico de ficção científica que não poderia ficar de fora da lista para assistir em família. A história da viagem ao passado de Marty McFly vai entreter pais e filhos e render bons momentos de diversão em casa e em família nesse feriado e, quem sabe, animar uma maratona De volta para o Futuro. Com Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson Ano: 1985. Duração: 1h56.

Matérias Recomendadas:

6 brincadeiras para fazer com as crianças na Páscoa

Páscoa 2021: lançamentos para crianças e adolescentes