Fernanda Montenegro volta às telonas em “Vitória”

A atriz Fernanda Montenegro, que recentemente completou 95 anos de vida, estará no longa Vitória. Baseado em uma história real surpreendente, o papel de protagonista é mais um no vasto currículo da atriz brasileira, e terá estreia em março de 2025.

O enredo mostra como uma idosa desmascara uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos do Rio de Janeiro. Moradora de um prédio em frente a uma comunidade, a personagem se sente forçada a agir contra a violência que assola o seu bairro. Ela tenta convencer seu vizinhos de condomínio, a polícia, mas acaba tendo que fazer tudo por conta própria.

Na história real, Dona Joana conseguiu descobrir o esquema por filmagens em VHS feitas por ela mesma através da janela de seu apartamento, em um prédio na Zona Sul do Rio de Janeiro, em 2005. O nome Vitória foi uma sugestão para preservar a identidade da senhora quando a notícia foi ao ar. A identidade de Joana foi mantida em sigilo até a sua morte, que aconteceu no ano passado.

Com direção de Andrucha Waddington e produção de Breno Silveira, o elenco também conta com Alan Rocha e Linn da Quebrada. A atriz e cantora retornou as redes sociais recentemente após um período afastada para tratar um caso de depressão. Vitória tem sua estreia marcada para 13 de março de 2025. Assista ao trailer:

