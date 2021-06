Saiba quais atrizes devem estrelar filme inspirado no movimento Me Too

A Universal Pictures anunciou, nesta segunda-feira (07), o início das gravações do filme She Said para o começo do verão estadunidense. O longa é inspirado no livro Ela Disse: Os Bastidores da Reportagem que Impulsionou o #MeToo, lançado em 2019.

O livro fala sobre a investigação do jornal americano The New York Times no caso de Harvey Weinstein, ex-produtor de Hollywood considerado culpado por abuso sexual e estupro.

Em fase de negociação para entrar no elenco estão as atrizes Carrey Mulligan e Zoe Kazan. Elas devem interpretar as jornalistas Megan Twohey e Jodi Kantor, responsáveis pela existência do livro e reconhecidas pelo principal prêmio de jornalismo, o Pulitzer.

Weinstein era considerado um dos maiores produtores de Hollywood, mas após o escândalo dos abusos sexuais ser publicado no jornal The New York Times e na revista New Yorker, cerca de cem mulheres também o denunciaram por abuso.

Em julgamento no ano passado, ele chegou a negar ter feito sexo não consensual e foi condenado a 23 anos de prisão por estupro e abuso sexual. O produtor agora pede um novo julgamento para o caso.