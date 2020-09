Michele Obama fala do isolamento em videoconferência com Ellen

“Você sabe, estamos apenas tentando estruturar nossos dias. Estão todos em casa. As meninas estão de volta porque as universidades estão dando aula online agora. Então cada uma está em seu quarto fazendo suas aulas e eu acho que o Barack está… eu não sei onde ele está”, confessou Michele Obama à comediante Ellen de Generes em uma entrevista via videoconferência. “Ele estava em uma ligação. Eu mesma terminei uma há pouco”, ela explicou.

Michele foi uma das famosas que Ellen entrevistou de casa. A apresentadora está isolada em casa e começou uma série de ligações para seus amigos famosos para saber como eles estão lidando com o isolamento. Michele gostou da ligação. “Sempre anima o dia receber uma ligação da minha amiga Ellen, especialmente nessa segunda (23) chuvosa em casa. É bom saber que mesmo separadas temos uma à outra”, a ex-primeira dama tuitou.

Always brightens my day to get a call from my friend Ellen, especially on this rainy Monday at home. It’s good to know that even when we’re apart, we’ve still got each other. 💪🏾#StayAtHome https://t.co/eBlVKED1Dv — Michelle Obama (@MichelleObama) March 23, 2020

Conselhos

Ellen, com seu humor ácido, está sempre em cima do sofá e entediada. “Como você está fazendo para manter a criatividade e a ocupação?”, perguntou à Michelle que explicou que a casa ficou cheia desde que as filhas vieram para a quarentena com os pais.

“Ah, você está ocupada…”, ‘reclamou’ Ellen.

“Estamos tentando ficar, sabe? Manter a rotina. Mas também temos tempo para um pouco de Netflix e relaxar”, confessou Michele. “O que vocês estão fazendo?”

“A mesma coisa”, Ellen devolveu antes de mandar as condolências por estar com as filhas adolescentes presas em casa. “Você demonstrou tanto a sua felicidade quando elas saíram de casa”, emendou.

“Eu sei, eu não deveria ter comemorado. Os deuses estão me castigando e elas voltaram”, brincou Michelle.

Nos Estados Unidos é parte da cultura que os jovens saiam de casa aos 18 anos, quando entram para a Universidade.

O papo entre as amigas seguiu com Ellen desejando que sua família estivesse com ela. Aos 63 anos, Ellen está no grupo de risco do coronavírus. Ela confessou que sua mãe está ficando com ela, assim como a família de sua esposa, Portia DeRossi.

Antes de desligar, Michele deu apoio à todas as mães com filhos em casa. “Esse é um momento que nunca houve antes na História, particularmente para nossas crianças que estão acostumadas a estarem ocupadas e estimuladas o tempo todo”, disse. “Tem o lado bom e o ruim de estar preso em casa”, admite. “O positivo é que podemos sentar juntos e ter conversas verdadeiras, realmente nos perguntar e tentar redescobrir como podemos nos ocupar e sermos criativos sem TV ou computadores. Mais ainda, é um bom exercício ver o quão pouco precisamos de muito do que temos”, ela lembra. “Quando as coisas vão mal, ter um ao outro, a sua saúde a gente vê que sobrevive com muito menos. É uma lição importante que quero que minhas filhas entendam. Sejam gratas e prontas para dividir quando vier a hora”, ela aconselha.

Conselhos e dicas, aliás, já fizeram parte do post de Michele na sua conta do Instagram.

“Os últimos dias têm sido assustadores e difíceis para muitos de nós. Não temos um mapa para decifrar o que estamos encarando atualmente e isso nos traz ansiedade, solidão e medo. Qualquer dos sentimentos que esteja tendo agora, saiba que não está sozinha. Por mais que tenhamos que praticar o isolamento social vamos descobrir tudo juntos”, ela escreveu.

“Procure online como pode se envolver e ajudar seus vizinhos que possam estar precisando de ajuda”, ela recomendou.

Já Ellen não perde o humor. “Queria ter filhos agora”, ela falou irônica. Todos os dias ela liga – e registra as ligações – para amigos famosos. Além de Michele Obama, Jennifer Aniston, John Legend e Justin Timberlake já conversaram com a apresentadora.