Flip acontecerá apenas em novembro por conta do coronavírus

Com o anúncio da Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do novo coronavírus, diversos eventos ao redor do mundo passaram ser cancelados ou adiados, como aconteceu com a Festa Literária Internacional de Paraty e do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, no Brasil.

Os dois eventos literários divulgaram as atualizações sobre as datas. No caso da Flip, que iria acontecer entre os dias 29 de julho a 2 de agosto, agora será no mês de novembro. A 18ª edição da festa, que irá homenagear a escritora estadunidense Elizabeth Bishop, ainda não teve os dias de evento divulgados. Já a Flipoços, que seria de 24 de abril e 3 maio, ocorrerá entre os dias 15 a 23 de agosto deste ano.

Em um comunicado oficial, a organização da tradicional festa de Paraty explicou a decisão. “Conscientes do impacto no cenário cultural brasileiro e na economia local, estamos trabalhando remotamente para manter a estrutura, a missão e os ideais da Flip em dia para a sua realização em novembro de 2020. Agradecemos o vital apoio do nosso público, das instituições, patrocinadores, apoiadores, parceiros e colaboradores. Que o espírito coletivo e o senso de comunidade que sempre marcaram a Flip nos ajude a todos a atravessar estes tempos desafiadores”, apontou.

Por meio de uma nota, os organizadores da Flipoços também comentaram sobre o adiamento do evento literário. “A Curadoria do Festival, acatando as determinações dos órgãos municipais, estaduais e federais transferiu a realização desses eventos acreditando que até lá, a situação esteja melhor resolvida. Desejamos que essa onda passe logo e que breve possamos estar festejando os bons momentos juntos!”, comentaram.