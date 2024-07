Festival Chic Show celebra 50 anos com Lauryn Hill e Sandra Sá

Celebrando 50 anos de música e representatividade, o Festival Chic Show 2024 realiza sua primeira edição no dia 13 de julho em uma série de apresentações que prometem agitar os amantes do hip-hop em São Paulo.

Com algumas das principais lendas da música urbana nacional e internacional, o festival celebra o Baile da Chic Show, movimento negro cultural popular na década de 1970, conhecido por alavancar e popularizar os bailes e a cultura black na capital paulista.

Entre os artistas presentes no line-up desta primeira edição estão a cantora americana Lauryn Hill, que sobe aos palcos do festival no Estádio do Allianz Parque ao lado do cantor, produtor e seu filho, YG Marley, e do rapper Wyclef Jean, integrante do grupo de hip-hop The Fugees, sucesso nos anos 1990.

Além do trio, os cantores Jimmy “Bo” Horne, Rael, Mano Brown, Sandra Sá e Criolo integram a programação. Confira o line-up completo:

Continua após a publicidade

Sandra Sá e o retorno ao festival

Em entrevista exclusiva à CLAUDIA, a cantora Sandra Sá falou sobre a expectativa de retornar aos palcos do festival. “Reviver essa loucura é como estar de volta a uma casa repleta de amigos queridos. O Chic Show é um lance de prestígio da música preta, que segue sendo casa para todos nós”, revelou a compositora, que ficará responsável pela abertura do evento.

“Tô muito feliz de estar de volta, e digo mais: estamos armando muita coisa boa para essa primeira edição. Espero que esse festival consiga trazer à tona toda a resistência que carregamos nesses 50 anos. Vamos quebrar tudo!”, brinca Sandra.

Serviço

Festival Chic Show 50 anos

Continua após a publicidade

Data: Sábado, 13 de julho

Local: Allianz Parque, Avenida Francisco Matarazzo, nº 1705, Barra Funda

Ingressos: Disponíveis em Tickets On, a partir de R$200,00

Classificação etária: Livre. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Continua após a publicidade

Para mais informações, acesse o site do Tickets On e verifique a disponibilidade.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.