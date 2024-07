Gladiador 2: Pedro Pascal e Paul Mescal batalham em primeiro trailer

“Gladiador 2”, um dos filmes mais aguardados do ano, teve o seu primeiro trailer divulgado nesta terça-feira (09). Nas primeiras cenas da produção, somos apresentados à versão adulta de Lucius (Paul Mescal), a criança do longa original, que agora precisará lutar no Coliseu.

A trama da continuação é descrita como de vingança, passada 25 anos após o primeiro filme. Lucius, interpretado por Mescal, vive em paz com sua família quando é atacado e tomado como escravo pelo general vivido por ninguém menos que Pedro Pascal.

Trailer de “Gladiador 2”

A produção ainda conta com Denzel Washington no elenco, vivendo um manipulador que pretende usar Lucius para atacar Roma, chefiada pelo novo César (Joseph Quinn) e seu meio-irmão (Fred Herchinger).

Russell Crowe, estrela do primeiro filme, não irá retornar para a sequência. Entretanto, Ridley Scott, diretor do longa original, volta à cadeira de direção neste novo capítulo da saga. O roteiro fica por conta de Peter Craig, responsável pelo aclamado “Top Gun: Maverick”.

Referência ao primeiro filme

Nas redes sociais, internautas destacaram uma cena em que Joseph Quinn, que interpreta o imperador Geta, faz o mesmo movimento que Joaquin Phoenix em “Gladiador“ (2000). Confira:

REAL CINEMA IS BACK pic.twitter.com/vb8OaU4txT Continua após a publicidade — rum is seeing louis again (@quinnsrum) July 9, 2024

“Gladiador 2” estreia nos cinemas nacionais em 14 de novembro.

