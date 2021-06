Exposição no RJ retrata violência contra mulher de forma surpreendente

Até o dia 18 de junho, a Cidade das Artes recebe a exposição A Força do Feminino com obras da pintora Ocí Ferreira. Nascida na na periferia do Rio de janeiro, Ocí é poetisa e artista plástica expressionista, autodidata.

O machismo e abuso psicológico, vivenciados tanto por ela como por suas sete irmãs e sua mãe, motivaram a criação da exposição. Elas se uniram, se fortaleceram e mudaram suas histórias.

Além de artista, Ocí também é empresária no mundo da moda. Ela desenha seus croquis, sempre acompanhada de acessórios belíssimos que atraiam a atenção para o seu traço.

Quase todas as obras expostas na amostra estão acompanhadas de crônicas ou poesias de vivências da artista e de tantas outras mulheres oprimidas pelo patriarcado.

A mostra promete ser um mergulho cheio de cores, formas, poesias e dores. Em um movimento coletivo, a artista une narrativas de diversas origens em um ponto em comum: o reconhecimento de seus direitos.

Ficou com vontade conferir? A é totalmente gratuita e está aberta de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.