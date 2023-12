Exibição de Duna – Parte 2, Aquaman e mais: novidades do 4º dia de CCXP23

Chegamos na jornada final do épico, encerrando o quarto (03/12) e, infelizmente, último dia de CCXP23, que fechou com chave de ouro com talentos inigualáveis marcando presença nos palcos do evento – se redimindo de dias simples como o sexta-feira (01/12), que contou com pouquíssimos talentos. Domingo se mostrou como um dos dias mais esperados do evento, tendo como grande destaque os painéis da Warner Bros. Pictures, que não mediu esforços em trazer novidades exclusivas e celebridades que roubassem o fôlego do público. O momento mais marcante, com toda certeza, foi a chegada do elenco de Duna 2 no Palco Thunder, trazendo o queridinho Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler e Denis Villeneuve para mostrar ao público da CCXP os primeiros dez minutos do novo filme.

Cenas exclusivas de Duna – Parte 2 e por trás das cenas

O painel de Duna – Parte 2 era, sem sombra de dúvidas, o mais esperado de toda a edição – assim como a Warner Bros. Pictures mostrou ser o estúdio mais cotado, com stands com horários esgotados e o Palco Thunder lotado de fãs que esperavam um vislumbre das melhores novidades do cinema. A apresentação começou com o diretor Denis Villeneuve e a exibição de um vídeo por trás das câmeras, que mostrava os protagonistas do longa descrevendo a sensação de estar de volta para Arrakis, além de contar um pouco do que veremos no destino de cada uma de suas personagens.

No clipe, Chalamet descreve o segundo capítulo para seu personagem Paul Atreides como um momento em que ele não pode mais fugir do seu destino.

Após a apresentação que fez o Palco Thunder tremer como nenhuma outra, tivemos a chegada de nada mais e nada menos que os grandes protagonistas e astros que estão marcando o cinema, Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler e Florence Pugh. “Eu sempre digo que, Duna foi o aperitivo, e Duna – Parte 2 é o prato principal”, brincou Villeneuve antes de apresentar as novas adições ao cast de Duna, destacando Pugh, Léa Seydoux e Christopher Walken. Para apimentar o momento, o estúdio também exibiu os primeiros dez minutos do longa, que deve estrear apenas em março de 2024, nos quais pudemos conferir um pouco da personagem da Florence, a princesa Irulan, e a nova jornada de Paul como parte dos fremen, sociedade Chani.

Mas isso não foi o fim! Para deixar o furor marcado no Palco Thunder foram apresentadas mais duas cenas, com exclusividade. Na primeira, pudemos explorar um pouco por trás do relacionamento entre as personagens de Zendaya e Timothée, e na segunda, vimos Paul cumprindo um dos grandes desafios para ser considerado um fremen. Dizer que a presença dos astros causou alvoroço dentro do teatro seria pouco, pois os atores mal podiam falar sem serem recebidos por ovação calorosa. “Eu estou tão grata de estar aqui com todos vocês… temos um diretor dos sonhos, um elenco incrível, é um pedaço de algo imenso, e eu estou muito feliz de fazer parte do projeto”, comentou Zendaya. Nenhum dos conteúdos foi divulgado para o público. Foi épico!

Exibição de 20 minutos de Aquaman – O Reino Perdido

Para fechar o dia de forma épica, a Warner Bros. fechou com mais um dos painéis mais aguardados da décima edição. Para eletrizar o Palco Thunder de uma forma que apenas os cidadãos de Atlântida poderiam, o estúdio convidou os atores Jason Momoa – nosso eterno Aquaman – Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II, além do diretor James Wan para fazer a divulgação de Aquaman: O Reino Perdido, com direito à entrada triunfal de Momoa por trás de uma cortina de água, segurando o icônico tridente dourado. “Logo depois do primeiro filme, nós tínhamos muitas ideias, porque naquele ponto eu tinha estado com a personagem por quase nove anos”, relembrou Momoa, em seu retorno à CCXP após 2014, no palco sobre seu envolvimento na produção do segundo filme.

O primeiro filme, lançado em 2018, se tornou um fan favorite entre os fãs de super-heróis, mas James Wan promete diversos avanços, especialmente tecnológicos. “Criamos todas cenas debaixo d’água de forma que fosse melhor para os atores e também ficasse muito mais natural no filme, vocês vão adorar”, comentou orgulhoso. “Se tem uma coisa que aprendemos sobre ele (Mestre do Oceano/Orm) no primeiro filme é que para ele é tudo sobre honra e o que significa ser rei, e ele com certeza tem dificuldades com isso e é parte do seu grande problema com Arthur, porque sentia que ele não poderia ser um verdadeiro rei (…) Eu acho que existe uma história de redenção para ele, mas você terá que esperar e ver”, comentou Patrick Wilson.

E Abdul-Mateen II volta com ainda mais destaque a ainda mais poderes que põe em perigo o futuro de Atlântida, com seu próprio tridente! Para encerrar a edição de aniversário da CCXP – dando um abraço aconchegante no nerd que existe dentro de todos nós – apresentaram 20 minutos de conteúdo de Aquaman: O Reino Perdido, no qual obtivemos um vislumbre da vida de Arthur sendo pai e, também, rei de Atlântida. Além disso, vemos uma cena de caos e destruição por parte da personagem de Yahya, que se adentra em Atlântida e põe em perigo o futuro do mundo, fazendo com que os dois irmãos da realeza tenham que unir suas forças. Os conteúdos não foram divulgados para o público.

Prévia exclusiva de Godzilla e Kong – O Novo Império

Hoje foi o dia para os fãs do monsterverse, desde o painel de Godzilla e Kong – O Novo Império e de Monarch – Legado de Monstros, que acompanham um único universo. Inicialmente o grande painel deveria contar com a presença ilustre do diretor Adam Wingard, mas por questões de saúde não pôde comparecer para seu momento no Palco Thunder, apesar de ter estado no Brasil, pronto e de braços abertos para o público brasileiro. Isso não impediu com que ele mandasse um recado especial para os fãs, revelando que o Rio de Janeiro pode ter um certo envolvimento com a nova história.

Para dar um pouco de emoção à plateia, foi exibida uma prévia do novo filme dos nossos monstros favoritos, revelando a união entre King Kong e Godzilla contra um monstro ainda mais perigoso. Confira:

Monarch – Legado de Monstros ganha nova prévia

A Apple TV+ é expert na produção de seriados que prometem marcar o streaming, e sua mais nova aposta é Monarch – Legado de Monstros, e não pouparam esforços para fazer da sua apresentação na CCXP23 um evento inesquecível. A série acompanha o “monterverse” (em tradução livre, monstroverso), após a batalha estrondosa e violenta entre Godzilla e o Titãs que arrasou com a cidade de São Francisco, assim seguindo a trajetória de dois irmãos que buscam a conexão de sua família com a organização Monarch.

Para o painel no Palco Thunder, o streaming trouxe as estrelas do projeto, destacando nomes como Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons e Ren Watabe, além de Chris Black, produtor executivo de Monarch – Legado de Monstros, e os produtores executivos Tory Tunnell e Joby Harold. A plateia se emocionou com a entrada do elenco, mas fizeram um ruído aconchegante, especialmente, para Kurt Russell, que mostra ser um astro icônico do cinema. “Godzilla é maior que a vida, era uma ótima ideia. E assim que mergulhamos nos personagens foi difícil, divertido, e tudo o que um filme é e deve ser”, contou Wyatt Russell – filho de Kurt – sobre ser seu primeiro projeto pai-filho, com ambos interpretando o mesmo papel.

E para quem tem curiosidade de assistir mas não tem acompanhado o “monsterverse”, Chris Black garantiu que realizou o projeto para todos: “Nós não queríamos que vocês tivessem que fazer sua lição de casa para poder assistir à série, foi por isso que escolhemos que ela passasse em 2014, com personagens que também estão descobrindo esse universo”.

E para finalizar o primeiro painel da Apple TV+ na história da CCXP23, o estúdio mostrou uma prévia exclusiva do que os fãs podem esperar da segunda metade da temporada. O momento que levou o público ao furor? O público conseguiu ver Godzilla, o monstro favorito de todos, prestes a enfrentar Rodan, o monstro voador que já contracenou em Godzilla II: Rei dos Monstros (2019). O conteúdo não foi divulgado para o público. Mal podemos esperar para ver o que vem por aí!

Mamonas Assassinas – O Impossível Não Existe na CCXP23

O rock tem marcos inesquecíveis na história brasileira, e um deles é a banda Mamonas Assassinas, que agora recebe sua devida honra com um filme dedicado à trajetória do grupo, produzido pela Imagem Filmes. Para comemorar o momento, os protagonistas Ruy Brissac, Rhener Freitas, Adriano Tunes, Robson Lima e Alberto Hinoto se reuniram no Palco Thunder para realizar uma apresentação honorária aos grandes clássicos da banda, assim performando os maiores sucessos musicais e levando a plateia à loucura com o momento especial de nostalgia.

O painel, porém, não teve divulgação de teasers ou novos trailers exclusivos para o painel, se resumindo à presença dos atores. Mamonas Assassinas: O Filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 28 de dezembro.

Teaser da terceira temporada de “As Five”

Alguém pediu por mais um momento Globoplay? No último dia de CCXP23, o estúdio trouxe seu painel “Spoilers Globoplay” para o Palco Thunder, trazendo talentos como: Alice Wegmann, Lorena Comparato, Paulo Vieira, Sabrina Sato, Boninho e mais. O momento de divulgação começou com o pé direito, trazendo uma das séries mais queridas da plataforma: As Five, que segue o universo da novela icônica Malhação. Dando emoção ao Palco Thunder, foi exibido um teaser com exclusividade do que vem por aí na terceira temporada de As Five, prometendo muito drama entre as protagonistas, paixão e, claro, momentos de muita tensão. Confira:

Mais novidades da Globoplay

A nova temporada de Os Outros também teve destaque no tão aguardado painel da Globoplay, com a presença de Lucas Paraizo, Luísa Lima e os atores Luis Lobianco e Antonio Haddad, que adiantaram breves detalhes da produção, assim ganhando um teaser liberado com grande exclusividade.

Assim fechamos a décima edição da CCXP, nos vemos no ano que vem por aqui?