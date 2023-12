House of the Dragon, The Boys e mais: o 3º dia de CCXP23

As novidades rolaram soltas no terceiro dia (02/12) de CCXP23, retomando a verdadeira essência de exclusividade e orgulho geek que o evento tanto promete. O penúltimo dia seguiu na linha do épico com recados exclusivos e trailers inéditos, dando grande destaque à première do primeiro trailer da 4ª temporada de The Boys, da Prime Video, e o painel inesquecível da HBO Max, com trailer exclusivo da nova temporada de House of the Dragon.

House of the Dragon, o fenômeno da HBO Max

Vamos começar pelo momento mais esperado deste sábado? Isso mesmo, a exibição do primeiro trailer da 2ª temporada de House of the Dragon da HBO MAX, série derivada de Game of Thrones, que já conquistou nossos corações.

O painel recebeu Steve Toussaint (Corlys Velaryon) e Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), que arrancaram gritos eufóricos da plateia e entregaram um pouco do que está por vir.

“Vocês sabem que quando um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda. E um deles é de loucura. Nós temos toda uma família destes caras, então provavelmente é o mais louco que vocês jamais verão em Westeros. […] Agora que todos os jogadores estão definidos, marquem minhas palavras, Brasil, é guerra aberta”, inflamou Mitchell.

No trailer, que ainda não foi divulgado mundialmente, foi abordado mais da guerra que, após os eventos do último episódio da 1ª temporada, é agora inevitável. Abaixo, assista aos melhores momentos do painel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CLAUDIA (@claudiaonline) Continua após a publicidade

Mais destaques da HBO Max

No mesmo painel, a HBO mostrou, também com exclusividade, o primeiro trailer de True Detective – Terra Noturna, com a participação Jodie Foster, Kali Reis e a diretora e roteirista Issa López. A série chega em 14 de janeiro de 2024, e promete um suspense de tirar o fôlego.

“Para mim, as melhores histórias são aquelas que você precisa ligar os pontos, eu amo histórias nas quais as pistas estão na nossa cara, mas a gente só percebe depois”, disse a Issa.

Em mais uma apresentação, a HBO Max contou mais sobre a série Cidade de Deus, que chega 20 anos depois do sucesso de Fernando Meirelles.

Para o painel, foram chamados Alexandre Rodrigues, que revive Buscapé, Roberta Rodrigues e Andréia Horta, além do diretor Aly Muritiba.

Continua após a publicidade

Trailer da 4ª temporada de The Boys

O primeiro trailer da 4ª temporada de The Boys foi exibido, de forma inédita, no Palco Thunder da CCXP23, deixando o lugar cheio de furor e emoção com o nosso grupo favorito de heróis – ou, melhor dizendo, anti-heróis, não é mesmo?

As cenas já mostraram que a série deve entregar tudo o que esperávamos para este novo ciclo, com muitas cenas de ação e, o que não pode faltar em The Boys: muito sangue e cenas explícitas que prometem causar alvoroço – e polêmica – nas redes sociais.

O momento no qual o público mais vibrou? A breve cena em que Jeffrey Dean Morgan aparece pela primeira vez na história do projeto! Já comentando sobre a prévia, o material mostra um mundo dividido entre Capitão Pátria, interpretado por Anthony Starr, e quem está contra os super-heróis, um mês após a história vista no spin-off Gen V.. Confira:

Fallout ganha trailer inédito

Quem aí estava esperando por mais uma série de ficção científica? Fallout, baseada no videogame icônico, ganhou uma exibição de um trailer inédito no terceiro dia de CCXP, mostrando a jornada de Lucy, interpretada por Ella Turner, depois de perder tudo que amava e acreditava na guerra em um mundo apocalíptico.

Continua após a publicidade

O painel na ainda contou com um bate-papo com o produtor-executivo e diretor Jonathan Nolan, o produtor-executivo e co-showrunner Graham Wagner, e as estrelas da série Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins. Confira:

Teaser de Reacher e anúncio de nova temporada

Que a história da vida de Jack Reacher, interpretado por Alan Ritchson, conquistou nossas TV’s todo mundo já sabe! Com sua segunda temporada planejada para o dia 15 de dezembro, os fãs esperavam unicamente teasers especiais por parte do estúdio durante o painel, mas a Prime Video deu novidades ainda maiores: o terceiro ano de Reacher já está em produção, confirmando a terceira temporada.

Claro, a emoção não parou por aí no Palco Thunder, porque os fãs também puderam receber um vídeo exclusivo e especial de Ritchson para a CCXP23, revelando pesar por não poder comparecer ao evento, mas emoção para mais um ciclo do seriado.

E, para finalizar, tivemos acesso a um teaser da nova temporada. Veja só:

Continua após a publicidade

Primeiros dez minutos de Percy Jackson

De volta ao acampamento Meio-Sangue! O grande painel da Disney+ centralizou na nova aposta do streaming, a adaptação em série de Percy Jackson e os Olimpianos, sendo um dos painéis com maior quantidade de conteúdo exclusivo para os visitantes da feira.

O estúdio deu início ao painel com uma mensagem especial do autor dos livros que basearam o seriado, Rick Riordan – ou, como muitos o chamam, o Tio Rick – em português, agradecendo aos fãs brasileiros pela imensidão de carinho e parceria com seus livros.

Logo em seguida, assistimos aos primeiros 10 minutos do primeiro episódio, que já promete extrema fidelidade aos livros de Riordan e que, claro, levou o público à loucura no Palco Thunder.

A prévia mostrou os principais momentos no início da jornada de Percy até o acampamento Meio-Sangue, com direito ao: “Eu não escolhi ser meio-sangue”.

Continua após a publicidade

Última temporada de Star Trek: Discovery

Star Trek tem um legado no coração geek, impactando cada geração que passa de formas inigualáveis desde 1966, e é claro que não seria diferente em Star Trek: Discovery, seriado exclusivo da Paramount+.

Para o painel na CCX23, o estúdio divulga a quinta e, infelizmente, última temporada da série, presenteando os fãs com a partição ação de Sonequa Martin-Green, nossa eterna Capitã Michael Burnham, e Michele Paradise, co-showrunner e produtora executiva.

“A gente não sabia que essa ia ser nossa última temporada, a gente não sabia até ter concluído as gravações. E aí, depois, a equipe toda fez uma gravação adicional que a Paramount+, e só depois voltamos para dar essa amarração”, revelou Sonequa com emoção.

E para dar aquele fan service de lei, Paradise apresentou um sneak peak exclusivo de uma das cenas da nova temporada, onde vemos a capitã Michael lutando contra monstros intergalácticos. Já estamos com saudades.

Trailer da 2ª temporada de Halo

Algum fã de videogames? Então esse é o seu momento, pois a segunda temporada de Halo – inspirada no jogo icônico – está chegando. Tivemos a exibição do primeiro trailer inédito da nova temporada.

Para dar um pouco mais emoção ao Palco Thunder, a produção da Paramount+ trouxe lendas como Pablo Schreiber (Master Chief), Joseph Morgan (James Ackerson) – fazendo seu debut no projeto – David Wiener (Showrunner e Produtor Executivo) e Kiki Wolfkill (Produtora Executiva).

Ainda no painel, os produtores revelaram a tão esperada data de estreia da nova temporada: 8 de fevereiro, quem quer maratonar?

O retorno do O Auto da Compadecida

Se tem uma coisa que a décima edição da CCXP provou foi que o cinema nacional sempre deve ganhar um espaço, afinal, que jeito melhor de celebrar uma feira cultural do que com nossas origens?

A H2O Films e a Conspiração Filmes trouxeram um painel exclusivo para a CCXP23, com a presença das lendas do primeiro filme de O Auto da Compadecida, Selton Mello e Matheus Nachtergaele, além de uma participação surpresa de Taís Araújo, que vem para fazer uma nova interpretação da personagem icônica de Fernanda Montenegro.

Com sua estreia marcada para dezembro de 2024, 25 anos depois do lançamento do primeiro filme, o estúdio trouxe um conteúdo de “por trás das cenas” da gravação do filme, além de um vídeo exclusivo de como Thaís se sentiu ao ser encarregada de interpretar a personagem de Montenegro, dando uma nova cara e representação.

“Eles (os personagens) não são só nosso, são de vocês também”, comentou Nachtergaele durante o painel, sendo recebido por ovações e muita emoção pelo retorno da dupla.

E para finalizar o dia, tivemos a oportunidade de prestigiar o primeiro teaser do projeto, que promete muita emoção no reencontro desses dois amigos que marcaram a história do cinema nacional.

Vamos para o último dia da CCXP23? Vai ser épico!