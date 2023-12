Exibição de Rebel Moon e mais: as principais novidades do 2º dia de CCXP23

Sem a presença de grandes estrelas — um evidente contraste em comparação ao primeiro dia de evento, que contou com Anya Taylor Joy e Chris Hemsworth —, a sexta-feira (1) na CCXP23 seguiu a linha do fan-service, com destaque para a aguardada aparição de Zack Snyder, que em retribuição ao carinho dos fãs brasileiros, realizou a primeira exibição de seu filme, “Rebel Moon”, em território nacional.

E falando em agradar os espectadores, o clima no painel da Maurício de Sousa Produções foi de nostalgia, com o estúdio anunciando novos quadrinhos (e produções audiovisuais) de alguns dos personagens mais queridos da Turma da Mônica. A seguir, você confere o balanço do segundo dia da Comic-Con:

Primeiras impressões de ‘Rebel Moon’

Neste ano, a Netflix apostou em um único título durante a feira: “Rebel Moon”, dirigido por Zack Snyder (que marcou presença durante o painel do filme). Aliás, o próprio cineasta introduziu a primeira exibição mundial do longa para uma plateia de fãs devotos, que gritavam a cada palavra enunciada pelo artista.

Continua após a publicidade

Everyone wish Zack Snyder and Rebel Moon a very epic #CCXP!!! pic.twitter.com/jJPEqWX1SC — Netflix (@netflix) December 1, 2023

Apesar de não podermos falar muita coisa sobre o longa (as críticas estão embargadas até 15/12), é possível compartilhar algumas primeiras impressões: “Rebel Moon” é, de forma direta, um sci-fi convencional que não destoa dos outros trabalhos de Snyder. Aliás, os seus maneirismos estão espalhados por toda a obra: as sequências de ação em slow-motion, o famoso filtro amarelado, os diálogos expositivos e por aí vai. Portanto, aqueles que adoram a fórmula do diretor não devem sair decepcionados, visto que ele entrega o que vem criando desde o início de sua carreira.

Para os espectadores mais exigentes, talvez o título não seja tão atraente. O grande diferencial, e talvez fator primordial para que o filme não seja simplesmente esquecível, é o fato de Sofia Boutella (“Climax”) ser a grande protagonista da obra, embarcando em inúmeras sequências de ação explosivas que trazem uma energia feminina muito bem-vinda ao gênero.

Continua após a publicidade

Mauricio de Sousa Produções revela novidades de 2025 e mostra teasers

O painel da Mauricio de Sousa Produções é um dos mais tradicionais – e esperados – nos últimos anos da CCXP, afinal, todos nós crescemos ao lado da turminha mais amada do Brasil, a Turma da Mônica, tendo aprendido a ler e escrever graças às histórias de Mauricio de Sousa.

Tudo começou de forma emocionante, tendo iniciado sua apresentação com um compilado de edições dos projetos variados da MSP, mas o que realmente levou o público do Palco Thunder à loucura foi a breve animação no formato clássico de Cine Gibi, nos apresentando ao painel.

Dentre as novidades, a que gerou mais furor entre os seguidores do estúdio, foi a confirmação de uma futura produção audiovisual de uma personagem extremamente aguardada, um certo dinossauro fiel e um pouco esverdeado. Se você chutou o nome de Horácio, você está certa, e será produzida em parceria com Carlos Saldanha.

Continua após a publicidade

A notícia, que vem sendo esperada há alguns anos, veio em tom de leveza enquanto o grupo no palco brincava com a ideia de que Mauricio, o grande criador, estaria dando um grave spoiler. O anúncio não veio acompanhado de teasers, mas o projeto está planejado para 2025.

Reflexos do Medo é anunciado

E sobre as novidades mais próximas, temos Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo, que dará início ao universo de filmes sobre a querida Turma da Mônica Jovem, que promete uma coleção de quatro longas – estrelados por Sophia Valverde. Foi apresentado um teaser inédito com cenas do projeto, que promete tirar o nosso fôlego com vários sustos.

Acabou de sair o novo trailer de #TMJReflexosDoMedo! 🔮🪞 Eu tô muito pronta pra ver a Turma nas telonas em janeiro de 2024. #TurmaDaMônicaJovem pic.twitter.com/M2X9Il8yjk — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) December 1, 2023

Continua após a publicidade

Chico Bento vai ganhar filme solo

Por fim, também foi exibido o primeiro teaser do filme de “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”, estrelado pelo influencer e ator Isaac Amendoim, que provou ser tão carismático quanto o personagem dos gibis.

Teaser exclusivo direto do Palco Thunder da #CCXP23. Me fala se o Isaac Amendoim não nasceu pra Chico Bento? Não aguento tanta fofura.🥰#MSPnaCCXP pic.twitter.com/LYNGzW9XAC — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) December 1, 2023

Novas graphics de Maurício de Sousa

Achou que não tinha nada para os leitores de gibis? A Mauricio de Sousa Produções revelou quatro novidades de graphics para 2024 e 2025, destacando o terceiro volume de Capitão Feio e a continuação de Louco. Mas o que realmente levou o público à loucura foi o anúncio da graphic da Marina e outro de Chico Bento.

Continua após a publicidade

Adult Swim na CCXP

Uma mistura de VAI BRAZILIAN com WUBBA LUBBA DUB DUB! @lucasinutilismo já está com Spencer Grammer, a Summer de Rick e Morty, aqui no painel de Adult Swim no Thunder! Fãs da Summer por aqui? pic.twitter.com/6FGyymtV1K — CCXP (@CCXPoficial) December 1, 2023

Depois de anos pedindo para que a produtora Adult Swim viesse ao Brasil, a CCXP23 apresentou um painel para a primeira participação do estúdio no evento épico. Nele, Spencer Grammer, a dubladora de Summer em “Rick and Morty”, deu uma entrevista em homenagem aos 10 anos da aclamada animação. Infelizmente, novidades sobre as próximas temporadas da produção não foram anunciadas, fazendo com que o atrativo do painel se limitasse à presença da intérprete.